منصة «التنافسية عن بُعد» تطلق العنان لـ248 طالباً وطالبةً في رأس الخيمة

كشفت سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في رأس الخيمة، عن ارتفاع عدد المشاركات في منصة «التنافسية عن بُعد» إلى 248 مشاركاً.

والتي تستهدف إطلاق العنان لإبداعات الطلاب والطالبات المشاركين لتنمية مواهبهم في فضاءات تفاعلية وتشاركية عن بُعد في المجال العلمي والأدبي والإعلامي والتقني ومجال الابتكار والفنون. وأشارت إلى أن الأكاديمية وضعت خطه تتضمن عدداً من السيناريوهات للاستدامة في رعاية الموهوبين المنتسبين للأكاديمية، إضافة إلى تدشين منصة تنافسية افتراضية تتضمن 11 محوراً.‏

آلية

وأوضحت أن الأكاديمية وضعت آلية لاستكمال تنفيذ برنامج سمارت برين «الحساب الذهني» عن بُعد في فضاء رقمي متفرد، ودراسة إطلاق مختبر افتراضي للابتكار ليكون رافداً للمبتكرين والموهوبين بشكل عملي مرئي افتراضي، بهدف دعم تنفيذ مشاريع الطلبة الابتكارية بإشراف متطوعين متخصصين في مجال الابتكار، وقد أنهت الأكاديمية وضع تطلعات مستقبلية إضافية إلى خطتها التشغيلية 2020/‏‏‏ 2021 لمرحلة ما بعد فيروس كورونا ورسمت خطتها التفصيلية للنصف الثاني للعام الحالي وخطتها لصيف 2020. رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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