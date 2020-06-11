هيئة المعرفة بدبي توجه المدارس الخاصة بعقد احتفالات التخرج عبر الانترنت

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

وجهت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، المدارس الخاصة بعقد احتفالات التخرج للطلبة عبر الانترنت، حفاظا على صحتهم و سلامتهم التي تؤكد على اتباع التباعد الاجتماعي.

وقالت الهيئة عبر موقعها ان هذا الاجراء يأتي انطلاقاً من التدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، سيقتصر عقد حفلات التخرج هذا العام لتتم حصرياً عبر الإنترنت. ونتفهم تماماً وقع هذا الخبر على الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم، إلا أنه السبيل الوحيد لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وفي هذا الإطار نشجع مدرستكم للعمل مع الطلبة على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومُسلية، توفر للطلبة في هذا اليوم البارز تجربة فريدة لا تُنسى لذكرى تخرجهم.

ومن جهة أخرى حثت الهيئة من لم يستطع التأقلم -ذهنياً ونفسياً مع الوضع الاستثنائي الراهن الناجم عن فيروس كورونا، على التواصل عبر الهاتف أو تطبيق الواتساب مع خط الدعم النفسي على الرقم 4673 800 (HOPE).

حيث توفر هذه الخدمة نخبة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع المتضررين من تفشي جائحة "كوفيد-19"، حيث يتم تقديم خدمات الدعم النفسي باللغتين العربية والإنجليزية يومياً من الساعة 8 صباحاً ولغاية 8 مساءً، فلا عن توفير خط الدعم النفسي هو إحدى مبادرات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة عبر موقع الهيئة.

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