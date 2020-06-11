«التربية» توجّه المدارس برصد درجات الاختبارات القصيرة في «المنهل»

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

وجهت وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمناهج الوزارة بالبدء في رصد درجات التقييم التكويني للطلبة، مؤكدة أنها فعّلت صلاحية رصد درجات التقييم التكويني «التقييم المستمر» للفصل الدراسي الثالث في نظام «المنهل».

وأكدت الوزارة البدء برصد درجات التقييم التكويني «المستمر» لجميع مواد المجموعة A «ترصد الدرجة من 100»، ورصد درجات مادتي التربية الأخلاقية والسلوك، ورصد درجات مادة التربية البدنية للصفوف من 5 – 8.

كما وجّه التعميم بعدم رصد درجات 4 مواد، حيث سيتم إعفاؤها من قبل نظام المنهل وهي: الدراما، والفنون البصرية، والفنون السمعية، والتربية البدنية للصفوف من 1 – 4، و9 – 12، أما بالنسبة للطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الثالث يتم رصد «غ.م» في خانة الدرجات وتتحمّل إدارة المدرسة مسؤولية المراجعة والتدقيق للدرجات المرصودة قبل اعتمادها.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول تطبيق الاختبارات المركزية القصيرة (CheckPoints) للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، خلال الفترة من 14- 18 من الشهر الجاري للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز