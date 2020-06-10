جامعة الإمارات تتقدم للمركز 284 عالمياً حسب تصنيف QS

المصدر: العين – داوود محمد

حققت جامعة الإمارات إنجازاً أكاديميا جديدا من خلال تقدمها 45 مركزاً في تصنيف الكيو اس QS، حيث حصلت على المركز 284 ضمن تصنيف الجامعات العالمية للعام 2021.

وأكد سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة، على أن هذا الإنجاز يثبت بأن الجامعة تحظى بسمعة عالمية مرموقة من خلال برامجها المعتمدة والأبحاث العلمية والدراسات المستقبلية والمبادرات الحيوية التي تتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم.

وباعتبار أن جامعة الإمارات "جامعة المستقبل" مؤسسة التعليم العالي الرائدة في الدولة، والتي تدعم جهود الحكومة الرشيدة استعداداً للعام الخمسين من خلال دعم التميز والإبداع والابتكار في كافة المجالات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات والذي ينعكس من خلال زيادة في انتاج البحوث وتحسين الانتاج المعرفي من تشجيع وجذب الباحثين الموهوبين على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على الجهود التي قادت مسيرة العملية التعليمية في الدولة منذ تأسيس جامعة الإمارات، على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في العام 1976 ، وبمتابعة ودعم من قيادتنا الرشيدة لمسيرة التعليم العالي، والتي تؤكد حرصها على أن تكون جامعة الإمارات منارة للفكر الإنساني ، ومواكبه للتحولات السريعة في الأنظمة التعليمية في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وانطلاقاً من هذه التحولات تجلت رؤية جامعة الإمارات واستراتيجيتها بأن تكون رائدة في التعليم العالي مع تعزيز الابتكار والريادة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن تصنيف الكيو أس لعام 2021 يظهر بأن جامعة الإمارات عززت بشكل كبير من سمعتها الأكاديمية وحصلت على آراء مميزة من قبل جهات التوظيف. ويتم تخصيص أعلى وزن في أداء الجامعة للسمعة الأكاديمية للمؤسسة والتي يتم من خلالها تقييم رأي الأكاديميين من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بأفضل المؤسسات من حيث التدريس والبحث العلمي في حين أن آراء جهات التوظيف تقيس رأي مؤسسات وشركات حول أداء وجاهزية خريجي الجامعة، وقدرتها على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور غالب علي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، بأن الارتقاء المستمر في التصنيف العالمي سنوياً الذي تحققه الجامعة يؤكد حرص الجامعة على التميز الأكاديمي بمختلف جوانبه وسعيها المستمر لتحقيق مكانة بحثية دولية تسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ومعالجة القضايا والتحديات على المستويين المحلي والعالمي.

وأن هذا التصنيف يستخدم إطاراً منهجياً متسقاً يعتمد على معايير محددة يتم فيها تقييم أداء الجامعات وفقًا لسمعتها الأكاديمية.

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