طلاب مدرسة خاصة بدبي يحتفلون بعيد ميلاد معلمهم بطريقة مبتكرة

المصدر: خاص البيان - رحاب حلاوة

بادر عدد من طلبة الصف السادس الابتدائي في مدرسة هارتلاند بدبي، بأن يشاركون معلمهم الاحتفال بعيد ميلاده، فلم يكتفوا بتقديم التهاني له عبر منصات التواصل بمختلف مسمياتها، إلا انهم أرادوا التواجد أمامه مباشرة.. ودفعت الإجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الطلبة إلى التفكير في حل مبتكرة للاحتفال مع معلمهم، حيث جاءت فكرة أحد الطلبة بمشاركة والديه بالمرور أمام منزل المعلم بالسيارات وتقديم التهاني بشكل مرئي مع الاحتفاظ بالإجراءات والتدابير الخاصة بالتباعد الاجتماعي، رافعين لافتات تحمل عبارات تقديرية، وحرصوا على توثيق هذه البادرة بمقطع فيديو نشرته إدارة المدرسة عبر صفحتها على "تويتر" وصفحة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتتشاركها مع المجتمع المدرسي بدبي.

وتلقي المعلم "دان سلاك" رسالة تفيد بأهمية تواجده أمام المنزل عند ساعة محددة، وتفاجئ المعلم بحب طلابه له، وتمني " سلاك" ان يجتمع قريبا مع طلابه ويمارسون كافة الأنشطة والتعلم معا..

ومن جهتها قالت فيونا كوتام مديرة مدرسة هارتلاند بدبي، في تصريح خاص لـ "البيان" إن طلبة الصف السادس أرادوا ان يعبرون عن تقديرهم وحبهم لمعلمهم، فحرصوا على تنفيذ مفاجئة غير متوقعة لتبقي محفورة في ذهنه مدي الحياة.

ولفتت إلى ان تلك البادرة تؤكد تعاون الاسر مع المدرسة، وتعزز التواصل وتخلق أطر تشاركية بين الطرفين، مشيرة الي ان ذلك يظهر بوضوح افتقاد الطلبة لمعلميهم وأنا أعلم أن جميع المعلمين يفتقدون هم الاخرون طلابهم.

وذكرت أن مبادرة " التعلم عن بعد" من المبادرات الجذابة التي أظهرت تعاون أولياء الأمور وعكست إمكانات المدارس في تقديم الدعم لطلابها لاستمرار العملية التعليمية.

وعبر المعلم "سلاك" عن سعادته بتلك المفاجئة غير المتوقعة من طلابه، وخاصة انها مكنته من رؤيتهم، بعد ان اعتاد على مشاهدتهم عبر Teams و Zoom كل يوم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، فإن القدرة على رؤيتهم والاستماع إليهم تعني له الكثير.

وقال لـ "البيان" "إن هذه المفاجئة حافظت على التباعد الاجتماعي ولا تخترق أي نوع من الإجراءات الوقائية، كما أننا محظوظون للغاية ونتشرف بأن نكون في وضع يمكننا من القيام بالتعلم عن بعد ونرى طلابنا وزملائنا، وأعلم أن كل معلم وطفل حول العالم يشاركون في التعلم عن بعد سيكونون ممتنين جدًا لهذه التجربة"

وتقدم بالشكر لكل من طلابه وذويهم لمشاركته الاحتفال بمولده ورفع عبارات شكر وتقديم وامتنان، مفيدا بأن تلك المبادرات تعد دافعا للمعلمين على تقديم ما هو أفضل لطلابهم حتى يحظون بحبهم وتقديرهم.

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