انطلاق اختبارات «إمسات» في 257 مركزاً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أدى طلبة الصف الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي «إمسات» أمس وسط ضوابط وإجراءات وقائية مشددة، واستهلوها بمادة اللغة الإنجليزية وتستمر حتى 8 يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء.

من جهتها، اتخذت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة في المراكز واتخذت أقصى درجات الحيطة والحذر لتأمين سلامتهم، وجهزت 257 مركزاً على مستوى الدولة لاستقبال طلبة الصف 12.

وأثنى عدد من الطلبة على الإجراءات الوقائية التي وفرتها الوزارة عند مدخل المبنى وداخل القاعات الامتحانية وشملت تحقيق اشتراطات البيئة الصحية الاحترازية والمثلى، حيث تتوافر فيها كاميرات حرارية وأجهزة تعقيم ومراعاة ترك مسافات، وممرات تعقيم، فضلاً عن إجرائها عمليات تعقيم للأثاث وأجهزة الحواسيب المستخدمة في الاختبار، وذلك للحد من انتشار كوفيد 19.

ونقلت الوزارة اختبار الإمارات القياسي الذي كان من المزمع تأديته من قبل الطلبة المسجلين في مبنى معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي (فرع البنات) أمس واليوم، إلى مبنى المدرسة الإماراتية في منطقة خليفة (أ).

وحرصت الوزارة على زيادة 160 مركزاً جديداً، في العديد من المدارس والجامعات على مستوى الدولة، بمعايير وقائية تضمن سلامة أبنائنا الطلبة، حيث يعد اختبار «إمسات» معيار القبول الأول لدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة.

نفي

من جهة ثانية، نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تناقله من أن الدوام المدرسي للعام الدراسي المقبل والذي يبدأ في 30 أغسطس سيكون بالتزام الطلبة الحضور إلى المدارس.ونوهت بأن هذا الأمر لم يتم البت فيه بعد، وأن طبيعة عملية التعليم ستقرر وفق المستجدات الصحية وتبعاً للإجراءات الاحترازية المتخذة.

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