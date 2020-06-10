مليار و14 مليون درهم ميزانية جامعة الشارقة 2021-2020

المصدر: الشارقة – البيان

أناب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة ورئيس مجلس أمنائها، محمد عبد الله رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمناء الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، لرئاسة الاجتماع الافتراضي عن بعد لمجلس أمناء الجامعة الـ 49 والذي عقد أول من أمس بمشاركة جميع أعضاء المجلس على اختلاف دولهم، وتم خلاله اعتماد مليار و14 مليون درهم ميزانية للعام الجامعي: 2020/‏‏2021.

واستهل الاجتماع بنقل تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس مجلس الأمناء وشكره وتقدير سموه لأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في دراسة وتقييم واعتماد الخطط والدراسات والمشاريع، وكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز تطور وتقدم جامعة الشارقة في الآفاق المحلية والإقليمية والعالمية وتحقيق الإنجازات والمراكز التي تمكنت من إنجازها في كثير من مقومات ومكونات العمل الجامعي على هذه المستويات.

وتوجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكدين أن دعم سموه المادي والمعنوي لمشاريع وخطط الجامعة العلمية والأكاديمية ولمجلس أمنائها وتوجيه سموه العام والسديد لكل ذلك هو الذي يقف بالأساس وراء ما حققته وما ستحققه من إنجازات الكبرى.

معايير

وقرر المجلس خلال الاجتماع منح درجة الدكتوراه الفخرية لكل من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي في الشارقة، الأمر الذي طرحته اللجنة الأكاديمية لمجلس الأمناء اعتماداً على المعايير والحيثيات التي تطابقت مع أسس اللائحة التي اشتمل عليها قرار منح درجة الدكتوراه الذي أصدره رئيس الجامعة صاحب السمو حاكم الشارقة.

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