1932 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام «عن بُعد»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أكدت سمية حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية لـ «البيان» جاهزية المؤسسة لإجراء اختبارات نهاية العام عن بُعد لطلبتها كافة من الصف الأول حتى الثاني عشر والبالغ عددهم 1932 طالباً وطالبة.

وأشارت إلى أن المؤسسة بدأت بشكل منتظم ووفق برنامج وزارة التربية والتعليم في الاستعداد لإجراء الاختبارات عن بُعد في كافة صفوف المدارس التابعة للمؤسسة، إضافة الى اعتماد موعد بدء الاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019-2020 والواقع في الفترة من 21 يونيو وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته من خلال منظومة التعلم عن بُعد ووفق الآليات التي تحددها الوزارة حول كيفية أداء الامتحانات، ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 193 طالباً وطالبة.

وأضافت: واصلت المؤسسة دعم الطلبة من خلال تسديد الرسوم الدراسية للحالات الجديدة من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في عدد من المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى التوسع بقبول طلاب جدد في مدارس المؤسسة من الصف الأول إلى الثاني عشر بدون رسوم دراسية، كما قامت إدارة المؤسسة بتوفير عدد 953 جهاز حاسوب لطلبة مدارس المؤسسة.

منح دراسية

وساهمت المؤسسة بتوفير منح دراسية لعدد 8 طلاب في الجامعة الأميركية برأس الخيمة، وعدد 16 من الطلبة في تخصص التمريض بجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وتعمل إدارة المؤسسة على متابعة أداء الطلبة طوال فترة دراستهم الجامعية من خلال الاطلاع على التقارير الدراسية الفصلية بهدف تقديم الدعم اللازم لطلبة التمريض.

وقامت إدارة المؤسسة بتطوير خبرات طالبات التمريض النظرية والعملية بإلحاقهم في دورة طبية تخصصية في مجال الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي ضمن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع وباعتماد من المجلس الأوروبي للإنعاش القلبي ضمن مبادرة رد الجميل وبإشراف نخبة من كبار الأطباء الإماراتيين المتطوعين بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

آلية بديلة

وتعمل المؤسسة على استحداث منصات إلكترونية رقمية لجمع التبرعات وإيجاد آلية عمل بديلة عن الحصالات التقليدية والتوجه نحو الرقمية في الإجراءات الإدارية والمالية وتكريس الجهود لتوفير الأجهزة الرقمية «الحاسوب» لتشمل جميع طلبة المدارس الخيرية التابعة لها لتمكينهم من اكتساب التعلم بنظام ابتكاري.

وكشفت حارب، أنه تنفيذاً لتوجيهات ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، نفذت المؤسسة مبادرة «لازم نستمر» التي استهدفت مساعدة فئة العمال الذين تضرروا نتيجة توقف أعمالهم بسبب فيروس كورونا، حيث تم منح بطاقات تسوق لعدد 1313 عاملاً في رأس الخيمة نهاية شهر رمضان المبارك، كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من مبادرة «افطر ببيتك وميرك علينا» الرمضانية 420 أسرة، و100 أسرة ضمن مبادرة «المير الرمضاني».

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