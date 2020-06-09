64 % من الجامعات الدولية في دبي 4 و 5 نجوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن حصول 64% من فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة بدبي على فئتي الـ4 و5 نجوم طبقاً لنتائج منظومة تصنيف فروع الجامعات الدولية في دبي في عامها الثاني على التوالي، والتي تقيس جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة في فروع الجامعات الدولية بدبي، وجاءت 6 جامعات في تصنيف 5 نجوم، و5 مؤسسات في تصنيف 4 نجوم، و4 مؤسسات حصلت على فئة 3 نجوم، كما حصلت اثنتان على تصنيف نجمتين.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للهيئة أمس، وتهدف منظومة تصنيف فروع الجامعات الدولية في دبي إلى رفع جودة العملية التعليمية، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات وأولياء أمورهم لاختيار أفضل الجامعات الدولية والتخصصات المستقبلية التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم بناءً على قرارات مدروسة، حيث تمكنهم أدوات التقييم من مقارنة التقييمات الجامعية في الفئات الأساسية مثل التدريس والبحث والتوظيف، إضافة إلى الفئات الأخرى ذات التأثير في تصنيف الجامعة، وتتضمن مرافقها وقوة برامجها وجهودها لتحسين جودة الحياة والدمج والابتكار والفنون.

ومن جانبه قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن «منظومة تصنيف فروع الجامعات الدولية تعد خطوة جديدة إلى الأمام تعكس حالة النضوج التي يتميز بها قطاع التعليم العالي الخاص في دبي، حيث تتيح المنظومة أمام الطلبة الاطلاع على تصنيف فروع الجامعات الدولية لتحديد خياراتهم في التعليم العالي، واتخاذ قرارات مدروسة أكثر ثقة بشأن مستقبلهم في دبي».

وأشار داوود إلى أن منظومة التصنيف تمنح الجامعات فرصاً متنوعة لإبراز جوانب تميزها وقوتها، متوجهاً بالشكر إلى مؤسسات التعليم العالي والشركاء الدوليين لتعاونهم ودعمهم للمنظومة منذ انطلاق مرحلتها الأولى العام الأكاديمي الماضي.

وإلى ذلك، فقد تم تطوير منظومة تصنيف فروع الجامعات الدولية بالتعاون مع شركة استشارات التعليم العالي العالمية، كما تمت مواءمتها محلياً بما يلبي احتياجات فروع الجامعات الدولية في دبي، وبما يواكب مكانة متميزة لإمارة دبي كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للتعليم.

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