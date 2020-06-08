«الشارقة للتعليم الخاص» ترفض طلبات تخفيض أجور المعلمين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص رفض الهيئة كافة الطلبات المقدمة لها من بعض المؤسسات التعليمية في الإمارة لتخفيض أجور الهيئات التدريسية لديها خلال العام الدراسي 2019-2020 بسبب تداعيات الوضع الحالي، وذلك حفاظاً على استمرار جودة التعليم والتعلم، لاغية أي إجراء اتخذته تلك المدارس مسبقاً يتعارض مع قرارها، حيث تقدمت 30 مدرسة لتخفيض أجور العاملين، منها 9 تقدمت بالمستندات داعية إلى رد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين، وبين أن الهيئة الزمت المدارس الخاصة رد كافة أجور العاملين التي تم حسمها بسبب جائحة كورونا خلال 5 أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، وفي حال عدم التزام المدارس القرار أعلاه تعرض المدرسة للمساءلة من قبل الهيئة، علماً أن بعض المدارس أنهت خدمات 89 معلماً ومعلمة وخفضت رواتب 910 منهم من دون الرجوع للهيئة، لافتاً إلى أنه تمت صيانة المدارس الخاصة في الشارقة بتكلفة بلغت 50 مليون درهم، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما وفرت الهيئة 2000 جهاز حاسوب للطلبة، كما تم تشكيل فرق للرقابة وتقييم جودة التعلم في المدارس عن بعد من خلال شركة محايدة، والتواصل مع إدارات المدارس وأولياء الأمور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير

وأوضح أن الهيئة حذرت المؤسسات التعليمية من أن عدم الالتزام بالقرار سيعرض أصحابها للمساءلة عن كل حالة تأثر أجر تعرض لها كل معلم على حدة، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على المصلحة العامة، مبيناً أن التزام أولياء الأمور دفع الرسوم المدرسية بنسبة 88% يعني استمرار منظومة التعلم عن بعد، وحصول المعلمين على رواتبهم وعدم تعثر المدارس في ما يتعلق بالإيفاء بالتزاماتها، وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة عالية وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تحتاج إلى تكاتف والتزام من كافة الأطراف، كما أن المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه والمعلمين يبذلون جهوداً مضاعفة في إعداد محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحرصون بصورة كبيرة وواضحة يلمسها الجميع على تقديم رسالتهم التعليمية بتفانٍ وإخلاص، كما أن الهيئة وحسب التعميم رقم 34 أعطت المدارس الخاصة آليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها، ومنها حق وقف الطلبة عن الدراسة، وعدم تسليم الشهادة الدراسية، وعدم نقل الطالب لأي مدرسة أخرى قبل سداد كافة الرسوم المدرسية المستحقة ما ضمن حق المستثمر والمتعلم في وقت واحد، مؤكدة أن كافة قراراتها تأتي في سياق تغليب المصلحة العامة على الخاصة.

10 آلاف معلم

وقال إن «هناك ورشاً تدريبية وبرامج تنمية للمعلمين من بيوت خبرة محلية وعالمية استهدفت 10 آلاف و500 معلم من أصل 20 ألف معلم بمدارس الشارقة الخاصة، وذلك من خلال 44 جلسة تدريبية على كيفية استخدام طريقة التعلم عن بعد».

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