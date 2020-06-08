برنامج المحاسبة في جامعة عجمان يحصل على اعتماد دولي

المصدر: عجمان - البيان

حصل برنامج المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان على اعتماد دولي كامل من هيئة اعتماد ممارسة المحاسبة (CPA Australia)، وبذلك تكون جامعة عجمان واحدة من جامعتين فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصلان على هذا الاعتماد علماً أن هناك أربع جامعات أجنبية لها فروع في الدولة حاصلة على الاعتماد.

وعلى الصعيد الإقليمي، لم تستوفِ سوى مؤسستين المتطلبات الصارمة للحصول على هذا الاعتماد وهذا هو الاعتماد الدولي الثاني لبرنامج المحاسبة في الجامعة وذلك بعد أن حصل البرنامج على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA في بريطانيا.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة : خريجو برنامج المحاسبة الحاصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد ممارسة المحاسبة (CPA) سيتخرجون محاسبين ممارسين معتمدين، وهو مؤشر إلى جودة البرنامج، وتمتع الخريجين بالمعرفة ، ما يجعلهم يحظون بتقدير كبير من أصحاب العمل.

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