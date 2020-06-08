جامعة أبوظبي و«أكسون موبيل» ترفعان إنتاج واقيات الوجه والأطواق

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كل من جامعة أبوظبي وشركة أكسون الخليج (أكسون موبيل) عن تعاونها لرفع الطاقة الإنتاجية لواقي الوجه الطبي والأطواق الخاصة بها التي كانت قد بدأت بتصنيعها كلية الهندسة في الجامعة بهدف المساهمة في جهود مواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19».

وكانت جامعة أبوظبي قد أعلنت عن تطوير نموذج أولي لواقٍ طبي للوجه سيتم تقديمه للمستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة، قام أعضاء من كلية الهندسة في جامعة أبوظبي بوضع تصميم جديد مستوحى من التصميم المعروف بهدف معالجة مشكلتي الحفاظ على الراحة مع طول الاستخدام وزيادة سرعة الإنتاج والتجميع.

وأجريت عدة تجارب قبل اعتماد التصميم النهائي للواقي، ووظف الفريق تقنيات القص باستخدام الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الواقي والأطواق. وجاء تقديم أكسون موبيل لمنحة مالية للجامعة للمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للواقي الطبي والأطواق من خلال رفع سرعة الإنتاج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز