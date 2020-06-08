15600 طالب بالفصل الصيفي الأول لـ«التقنية العليا» ›

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

التحق أكثر من 15600 طالب وطالبة بالفصل الدراسي الصيفي الأول بكليات التقنية العليا، والذي تستمر الدراسة فيه عن بُعد خلال الفترة من 27 مايو إلى 30 يونيو 2020، حيث تم طرح 342 مساقاً دراسياً التحق بها الطلبة ضمن 1196 شعبة دراسية، في حين تبدأ الدراسة للفصل الصيفي الثاني في الفترة من 5 يوليو إلى 22 أغسطس والذي يستهدف دعم الطلبة الخريجين من إتمام متطلبات التدريب العملي.

وبلغت نسبة الملتحقين بالفصل الصيفي لهذا العام 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع توسيع فرص التسجيل للطلبة للمساقات المطروحة، مع التأكيد على أن التعلم عن بُعد عزز من فرص الطلبة في الدراسة الصيفية كونه أتاح المجال لتخطي عامل المكان.

تفصيلاً أوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الجميع يشعر بالفخر والسعادة لما تحقق في دولة الإمارات من إنجازات على كافة المستويات والقطاعات خلال مواجهة تحديات الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس «كوفيد 19» بل وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها اليوم، وقطاع التعليم أحد القطاعات الذي نجحت مؤسساته في دعم الطلبة لمواصلة عامهم الأكاديمي دون انقطاع، مهنئاً طلبة كليات التقنية العليا بفروعها الـ 16 لإنهائهم عامهم الأكاديمي وأدائهم للامتحانات النهائية وسط التزامهم وحرصهم على استثمار كافة الإمكانات والفرص للوصول لأفضل النتائج، مشيراً إلى ما أبداه الطلبة من تفاعل مع منظومة التعلم عن بُعد في الكليات بكل ما تتضمنه على مستوى الدراسة الأكاديمية والأنشطة اللاصفية والحياة الطلابية الرقمية.

وأضاف أن طلبة الكليات يواصلون اليوم دراستهم على مستوى الفصل الصيفي الأول، حيث التحق 15603 طلاب وطالبات بالدراسة عن بُعد، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 20% مقارنة بالفصل الصيفي في العام الأكاديمي الماضي والذي التحق به 12966 طالباً وطالبة، مما يعكس تفاعل الطلبة مع نظام التعلم عن بُعد الذي توفره الكليات والذي شجع أكبر عدد منهم على الدراسة الصيفية واستثمار أوقاتهم لتطوير أدائهم الأكاديمي.

وذكر الدكتور الشامسي أن التعلم عن بُعد عزز من فرص الطلبة في الدراسة الصيفية كونه أتاح المجال لتخطي عامل المكان والسماح للطلبة للتسجيل في أي مساق دراسي مطروح بغض النظر عن كونه مطروحاً في أي فرع من فروع الكليات، فعلى مستوى 1196 شعبة نجد أكثر من نصفها تضم طلبة من مختلف فروع الكليات، كذلك تمكنا من تجاوز فكرة عدم الاختلاط فلدينا 230 شعبة أي بمعدل 19% من الشعب تضم طلاب وطالبات يدرسون معاً عن بُعد المساقات التي يحتاجونها.

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