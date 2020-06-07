وزير التربية : حققنا قفزات كبيرة في تطبيق التعلم الذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم،إن التعلم عن بعد ثمرة رؤية مستدامة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي وجه بضرورة التحول الذكي للتعليم، وهذه المنظومة التعليمية، طبقت سابقا على نحو محدود واليوم وبسبب الظرف الراهن أصبحت ركيزة للتعلم.

و أكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بضرورة تأمين عملية التعلم للطلبة في المدارس الخاصة، وهو الشيء الذي أخذناه في الاعتبار، وتم تقديم الدعم الكامل لها بأشكال مختلفة، من خلال إتاحة استخدام بوابة التعلم الذكي والمنصات الرقمية، وتقديم الدعم اللوجستي.

وأضاف: التعليم أولوية ولا نسمح بأن يخسر الطالب يوما دراسيا، لذا تم تطبيق التعلم عن بعد، فالتعلم مسألة تراكمية وحذف أيام من التمدرس يؤثر بمستوى الطلبة واستمرار التعلم أمر محسوم، فهو هدف وطني وجهت باستمراريته القيادة لبناء كفاءات متمكنة تقود المستقبل.

وتابع: الظرف الصحي الذي نمر به رغم مساوئه إلا أنه اختصر علينا سنوات من التحضير والإعداد المسبق، وتهيئة الميدان، والآن هناك قفزات كبيرة تحققت في تطبيق التعلم الذكي من خلال التدريب وجاهزية المنصات الرقمية وتعاون وتشارك كل من المدرسة والطالب وولي الأمر.

وقدم معاليه الشكر الوافر والجزيل لجميع أولياء الأمور فلقد أظهروا خلال هذه الفترة ومنذ بدء تطبيق التعلم عن بعد حسا وطنيا عاليا وتعاونا أسريا أسعدنا، وبدا لنا من خلال ما تحقق من نجاح عند تطبيق المنظومة.

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