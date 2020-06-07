منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يطلق برنامج حاضنات الأعمال الرقمي

المصدر: العين – داوود محمد

أطلق منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، برنامج حاضنات الأعمال الرقمي. والذي يمتد على مدار عام تحت شعار "لأجل حياة أفضل"، حيث يبدأ بدورة تدريبية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال مدتها ثلاثة أشهر التوجيه لرواد الأعمال الناشئين لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتحويل أفكارهم المميزة إلى أعمال تجارية ناجحة، بالإضافة إلى ربطهم بشبكة عالمية من رواد الأعمال والمختصين في مجال ريادة الأعمال الملهمين. حيث سيتم اختيار أصحاب أكثر 10 أفكار أو حلول مبتكرة ليشاركوا في الدورة التمهيدية، والتي يجب أن تكون متماشية مع واحدة على الأقل من الموضوعات الستة التي يركز عليها منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار - والتي أيضا تتوازى مع موضوعات إكسبو دبي 2021.

وأكدت الدكتورة نهال شرباك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الامارات للعلوم والابتكار، أن البرنامج ويمّكن لرواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات والذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا التقدم للبرنامج بفكرة مبتكرة في إحدى المواضيع مثل الرعاية الصحية، الاستدامة البيئية، الأمن الغذائي، جودة التعليم وسوق عمل شامل للجميع، والتخفيف من حدة الفقر، أو استكشاف الفضاء.

وأضافت إنه من أهداف المنتزه اكتشاف ودعم المبتكرين وذلك للتوصل لحلول مناسبة للتحديات المتزايدة التي نواجهها هذه الفترة، ولخلق فرص عمل جديدة، ويعد برنامج حاضنات الأعمال الرقمي دليلاً على نهجنا الاستباقي لدعم استمرارا لأعمال في أوقات الأزمات، حيث يساعد البرنامج رواد الأعمال المبتكرين على اتخاذ الخطوات الأولى لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع بمساعدة خبراء في مجال ريادة الأعمال".

وأوضح فلوريان هوفمان، مؤسس "ذا دو سكول"، "أننا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى القوة الإيجابية للابتكار وعلى إيجاد حلول للتحديات الصعبة في عصرنا. لذلك نحن فخورون بكوننا شركاء لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار في إطلاق هذا البرامج والذي سيحفز الجيل القادم من المشاريع في دولة الإمارات للنجاح وإحداث فرق في عالمنا".

وستشمل المواضيع التي سيتم تناولها في الدورة التي ستستغرق ثلاثة أشهر مواضيع مثل كيفية تطوير عرض القيمة وإنشاء نموذج الأعمال وإجراء أبحاث السوق واختبار المنتج أو المشروع والتخطيط المالي وتحديد مصادر التمويل، بالإضافة إلى كيفية طرح فكرة المشروع بطريقة فعالة، وأنشطة لبناء روح فريق لدى للمشاركين.

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