معرض لطلبة التصميم في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة-البيان

نظمت كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أول من أمس، معرضاً رقمياً متميزاً لأعمال طلبتها في السنة الأخيرة، حيث تضمن المعرض السنوي «ست درجات»، والذي جاء بنسخته الرقمية لأول مرة هذا العام، أعمالاً أظهرت قدرات هذا الجيل الجديد من المصممين على الإبداع والتصور والتصميم.

وبدأ المعرض، والذي هو واحد من أهم المناسبات الفنية التي يتطلع إليها مجتمع المصممين، بحفل افتتاح رقمي، تبعه توزيع للجوائز. كما تم تنظيم جلسات مع خريجي كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، للحديث عن البرامج التي تطرحها الكلية، لبثها عبر تطبيق إنستغرام، باستخدام خاصية النقل المباشر، على مدى ثلاثة أيام.

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