بدء الاختبارات المركزية للصفوف من الـ 4 حتى الـ 11 اليوم

المصدر: (أبوظبي-وام)

تبدأ اليوم الاختبارات المركزية القصيرة للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج الوزارة، وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن الاختبارات المركزية القصيرة التي تطبق ضمن منظومة «التعليم عن بُعد»، مجرد أداة تخدم مفهوم القياس من أجل التعلم، وليست حاسمة أو مصيرية وتحدد معدل الطالب من 100 %.

ودعت الطلبة إلى عدم القلق والتخوف من نتائج هذه الاختبارات، التي تعتبر بمثابة نقاط فحص «check points»، تم تصميمها لمحاكاة مستويات الطلبة، وتدريبهم على نمط القياس الذكي، وتمكينهم من رصد مستواهم الحقيقي في مهارات محددة، وسيتم احتساب أفضل النتائج التي يقدمها الطلبة.

ويستهل طلبة الصفوف التاسع «المسار المتقدم»، والعاشر والحادي عشر «المساران العام والمتقدم»، الاختبارات اليوم في الفيزياء، فيما يؤدي طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، 8 يونيو الجاري، اختباراً في العلوم، بينما يؤدي زملاؤهم في الصفوف التاسع «المسار المتقدم»، والعاشر «المسار العام»، والحادي عشر «المسار المتقدم»، اختبار الأحياء 9 يونيو الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز