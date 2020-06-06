التربية تطلق فعاليات ملتقى القراءة الثالث عن بعد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التربية والتعليم مساء يوم الجمعة فعاليات ملتقى القراءة الثالث عن بعد، وشارك في الملتقى الذي يستغرق يومين، نخبة من المدربين وأعضاء هيئة التدريس المحليين والدوليين، حيث قدمت أوراق عمل وجرت حلقات نقاشية وأوراق بحثية في جلسات متخصصة في القراءة وموضوعاتها.

وتأتي أهمية انعقاد هذا الملتقى للتأكيد على دور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة القراءة والمعرفة في المجتمع الإماراتي وترسيخ حب الاطلاع والقراءة كممارسة وأسلوب حياة في الدولة، ودعم رأس المال البشري وتنميته، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية لكافة أطياف المجتمع، ودعم الإنتاج الفكري الوطني.

وبدأت فعاليات الملتقى في تمام الساعة الثامنة مساءً من خلال حلقة نقاشية تستهدف أولياء الأمور والمعلمين، تحت عنوان: القراءة للمستقبل والاستعداد للخمسين، تحدث فيها كل من سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية و د.نجوى الحوسني عميد كلية التربية في جامعة الإمارات، والكاتب عوض بن حاسوم، والدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي.

وتناول الدكتور د. منصور العور محور القراءة وهندسة خارطة التعلم للإنسان وتطرق إلى موضوع القراءة كنهج للتعلم مدى الحياة، فيما تناولت د.نجوى الحوسني محور القراءة كرياضة نفسية، وآليات تفعيل دور أولياء الأمور في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأبناء، وأوضح الكاتب عوض بن حاسوم أهمية القراءة لتعزيز القيم والفكر المستنير وقام بعرض تجربته في صناعة المحتوى الرقمي.

واختتمت الجلسة مع الدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي متحدثاً عن القراءة واستشراف المستقبل وتطبيقات القراءة الذكية.

أما جلسات الملتقى المتخصصة فستعقد ابتداء من صباح يوم السبت 06 يونيو 2020، وتستهدف القيادات المدرسية وكافة معلمي المواد الدراسية، وذلك على النحو الآتي:

حلقات نقاشية للقيادات المدرسية حول موضوع القراءة ودورات تدريبية ومحاضرات لمعلمي المواد الدراسية باللغة العربية دورات تدريبية ومحاضرات لمعلمي المواد الدراسية باللغة الإنجليزية بالإضافة لحلقات نقاشية لأوراق بحثية في موضوعات القراءة.

وتشارك في ورش ملتقى القراءة الثالث سعادة إيزابيل بالهول التي ولدت و درست في كامبردج ـ المملكة المتحدة٬ وانتقلت إلى دبي في عام 1968 والتي أصبحت موطنها منذ ذلك الحين و شاركت في تأسيس سلسلة مكتبات مجرودي عام 1975 ونظمت برامج تهدف إلى تشجيع الكتابة والقراءة للأطفال والمعلمين على حد سواء في المنطقة العربية وهي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإمارات للآداب وقد شاركت بورشة بعنوان لماذا القراءة للمتعة هي مفتاح المجتمعات المثقفة؟

ويقدم د.عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج صعوبات تعلم اللغة العربية: المظاهر، والأسباب، والعلاج، فيما تناول د.عبد الرحمن الليلي مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع ورئيس هيئة تحرير المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل في السعودية في ورشته القراءة ورفع الوعي والقراءة والسمنة المعلوماتية والقراءة والتفكير الناقد والقراءة والثقافة العربية بالإضافة للقراءة الفاعلية والقراءة من أجل الكتابة.

ومن أهم الورشات المطروحة على هامش الملتقى ورشة التكنولوجيا وتعليم القراءة حيث طرحت تساؤلا حول: هل التكنولوجيا وسيلة أم غاية؟ وبينت منظومة تكنولوجيا التعليم وكيفية تعليم مهارة القراءة بالإضافة لنماذج تطبيقية.

ومن المواضيع الشيقة المطروحة: ورشة قارئ المستقبل. ..قارئ استراتيجي متناولة فكرة أن كل تعلم هو تعلم لغة، وكل قراءة لابد أن تنطلق من فهم وأساس ذلك هو التمكن من عناصر اللغة في مراحل الطفولة: ( القراءة وفك الرموز، المفردات، التراكيب البسيطة...)

وتوجيه القراءة نحو الوظيفية وحياة الطالب: ( الربط بين واقعه وما يقرأه: البيت ثم المدرسة ثم المجتمع)

وقدمت ورشة القراءة بين الهواية والهوية في المحور الأول القيمة العقلية للقراءة في حياة الإنسان من خلال البعد الديني: نحن أمة اقرأ وعرض وقائع وأحداث تحث على القراءة في نهج الرسول الكريم وتعلم اللغات والكتابة والقراءة. كما ناقشت في محورها الثاني التسلسل الآتي: الهوية، أنت إنسان خلقك الله بعقل، هويتك إنسان قبل أن تكون منتسبا لمكان معين، العقل مناط التفكير والتفكير محاط بالقراءة والقراءة تعبر عن الكيان، وعرضت نماذج من أصحاب الهوايات أثبتوا أنفسهم بالقراءة من العصر القديم والمعاصر وبين المحور الثالث: الهواية : القراءة تلبي رغبات الذات والميول الفطري وكيف تحقق القراءة الرغبة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية تعمد لعقد الدورات و الورشات والحلقات النقاشية لوضع خطط التعاون نحو التحول الملموس إلى المعرفة وإيلاء الأهمية القصوى للغة العربية، وبالتالي وضع توجيه الأفكار والأنشطة لتعزيز القراءة.

وشدد د.منصور العور خلال ملتقى القراءة الثالث على أهمية غرس حب القراءة في طلبتنا تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة، والأمم التي تقرأ تمتلك زمام التقدم.

وأكد د.سعيد الظاهري ضرورة تعاون أولياء الأمور والمدرسة عبر إطلاق أنشطة ومبادرات قرائية تواكب فكراً تنموياً مستداماً مع الرؤية الاستراتيجية الوطنية للقراءة بأن تكون "القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول 2026 وتوافق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد لافتا ضرورة تشكيل فرق عمل القراءة لوضع الخطة التنفيذية للفعاليات من خلال ورشة العصف الذهني القرائي بين أولياء الأمور والمدرسةووزارة التربية بما يحقق الاستعداد الأمثل لمبادرات نوعية تستهدف كافة الشرائح المجتمعية.

وقال الكاتب والأكاديمي عوض بن حاسوم خلال الجلسة إن الكتاب الورقي المطبوع سيحافظ على مكانته حتى وإن زادت نسبة الإقبال على الكتب الرقمية خلال أزمة كورونا، و عزا السبب إلى المتعة والعلاقة الأزلية والروحية التي نشأت بين القارئ وبين الكتاب الورقي.

وأوضحت د.نجوى الحوسني خلال ملتقى القراءة الثالث أن هناك كتبا يمكن أن تساعد الطالب في الحصول على بعض الدعم النفسي والوصول إلى مستوى مقبول من الصحة النفسية، وفهم كيفية التغلب على أمراضه النفسية بشكل مُبسَّط وذاتي، على الأخص إذا لم تتوافر لهم القدرة على الانضمام لأي مجموعات دعم نفسي، أو الذهاب لطبيب نفسي أو توافر دائرة آمنة للحكي، أو تقديم الدعم النفسي لمن حوله

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