طلبة الصفوف من الرابع للحادي عشر يؤدون غدا الاختبارات القصيرة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يؤدي غدا طلبة الصفوف من الرابع الي الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، اختبارات مركزية قصيرة في خمس مواد، هي الفيزياء والعلوم والأحياء والرياضيات والكيمياء، من الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.

وقررت الوزارة تأجيل اختبار الرياضيات للصف (11) ضمن مسار النخبة والذي كان من المقرر أداؤه في11يونيو إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك لتهيئة طلبة النخبة لامتحان ( (AP Calculus ومنحهم مزيدًا من الوقت لاستكمال خطة الدّروس خلال هذه الفترة .

وأكدت الوزارة التزامها بتحقيق بيئة تعلم مثلى وإيجابية في هذا الظرف الاستثنائي، إذ وضعت منهجية خاصة بالاختبارات تتسم بكونها ميسرة للطلبة وتخدم مصلحتهم وتحقق لهم أعلى مقاصد التعليم والتعلم، وهي قائمة على الاختبارات المركزية القصيرة "checkpoints” نقاط فحص بدرجات محدودة.

وسيتم احتساب أفضل النتائج التي يقدمها الطالب، مع توفير امكانية أخذ الاختبار القصير أو التدريب الإلكتروني طيلة الفصل الدراسي الأخير.

وطمأنت الوزارة الطلبة حول نتائج الاختبارات المركزية القصيرة، إذ إنها مجرد أداة تخدم مفهوم القياس من أجل التعلم، وليس كما يظن البعض أن هذه الاختبارات حاسمة ومصيرية، وتحدد معدل الطالب من 100‎%‎.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات القصيرة check points نقاط الفحص، صممت لمحاكاة مستويات الطلبة، وتدريبهم على نمط القياس الذكي، وتمكينهم من رصد مستواهم الحقيقي في مهارات محددة، وهي خطوة لتحسين مستوياتهم مستقبلا من خلال تحديد مكامن القوة وتلك التي بحاجة للتطوير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز