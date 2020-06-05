«التربية» توجّه المدارس الحكومية لوضع خطط استعدادية للعام الدراسي المقبل

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

وجّهت وزارة التربية والتعليم المدارس بوضع خطط استعدادية للعام الدراسي المقبل، ضمن منظومة تعليمية متكاملة تسعى فيها إلى خلق بيئة تعليمية مريحة للطالب، تساعده على تلقي تعليم متكامل، يتماشى مع المواصفات التعليمية المدرجة ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم في الدولة.

ووفقاً للتوجهات الصادرة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية والخاصة بعودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وعممت الوزارة على المدارس بأهمية إعداد جدول للدوام في المدارس يتضمن النسبة المسموح بها من أعضاء الهيئة الإدارية والفنية والتدريسية (المعملون الإضافيون، والمعفون من التدريس، والمعلمون من دون جدول خلال فترة التعليم عن بعد).

إضافة إلى تحديد ساعات الدوام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، على أن يقوم مدير المدرسة بتقدير وضع الحالات المستثناة من العمل المباشر خلال هذه الفترة، وتشجيع جميع الموظفين بإجراء الفحوص الخاصة بكوفيد – 19 بالمراكز المعتمدة، مع ضرورة تحميل تطبيق الحصن على الهواتف المتحركة. وعلى الحلقة الأولى ورياض الأطفال اتباع المرونة في توزيع جدول المناوبات بما يسهم في متابعة الحصص لاحقاً.

وجاء في التعميم الذي حصلت «البيان» على نسخة منه عدة مهام أوصت بها الوزارة منها متابعة جاهزية المبنى المدرسي للعام القادم من خلال حصر احتياجات المبنى من صيانة وأثاث، ووضع الخطط التطويرية للعام الدراسي المقبل، إضافة إلى متابعة رصد المعلمين للدرجات بشكل مستمر تفادياً لتراكمها حتى اللحظات الأخيرة، ومتابعة الاحتياجات من الكوارد البشرية (معلمين وإداريين) مع مديري النطاق.

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