التربية تتيح جلسات إعادة في مادتين لطلبة الثانوية في اختبار امسات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة جلسات إعادة (في مادتين فقط) لطلبة الصف الثاني عشر في اختبار الإمارات القياسي (امسات) وذلك في يومي (7 و 8 يوليو 2020)، وسيتم مخاطبة الطلبة بذلك من خلال إرسال إشعار بإمكانية التسجيل في هذه الجلسات.

 

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