التربية تتيح جلسات إعادة في مادتين لطلبة الثانوية في اختبار امسات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة جلسات إعادة (في مادتين فقط) لطلبة الصف الثاني عشر في اختبار الإمارات القياسي (امسات) وذلك في يومي (7 و 8 يوليو 2020)، وسيتم مخاطبة الطلبة بذلك من خلال إرسال إشعار بإمكانية التسجيل في هذه الجلسات.

وزارة التربية والتعليم تتيح جلسات إعادة (في مادتين فقط) لطلبة الصف الثاني عشر في اختبار الإمارات القياسي (امسات) وذلك في يومي (7 و 8 يوليو 2020)، وسيتم مخاطبة الطلبة بذلك من خلال إرسال إشعار بإمكانية التسجيل في هذه الجلسات.#EmSAT pic.twitter.com/DmNBdxQFyN — وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 3, 2020

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