جامعة خليفة توفر برامج دكتوراه وماجستير وبكالوريوس جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن طرح برامج دكتوراه وماجستير وبكالوريوس جديدة للعام الأكاديمي القادم 2020-2021 بهدف تلبية متطلبات دولة الإمارات المتزايدة لرأس المال الفكري والبشري كخطوة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة.

في هذا الصدد أطلقت جامعة خليفة خلال العام الأكاديمي الحالي برنامجاً جديداً لدرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والذي يتمثل بمساق الذكاء الاصطناعي، وسيتم إطلاق مساق في ميكاترونيكس (التخصص الذي يدمج تخصص الهندسة الميكانيكية والإلكترونية) في الفصل الأكاديمي الأول القادم.

ويتوافر في الوقت الحالي ضمن تخصصي هندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر مساران فرعيان وهما الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني ويضم برنامج الهندسة المدنية مساراً فرعياً في البنية التحتية، حيث تعد جميعها متاحة للطلبة للتسجيل فيها.

ويتوقع بدء توفير برامج البكالوريوس في علوم الأرض والكواكب والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في الفصل الأول من العام الأكاديمي القادم، إلى جانب برنامج بكالوريوس العلوم في الفيزياء والذي بدأ العمل به منذ الفصل الأكاديمي الأول من العام الماضي.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تنسجم برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والتي تمت إضافتها مؤخراً لمجموعة البرامج الأكاديمية في الجامعة، مع طموحات دولة الإمارات الرامية إلى التحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث تساهم هذه البرامج في إعداد كفاءات جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة والتكنولوجيا والتي شهدت تطوراً سريعاً في السنوات القليلة الماضية. تُظهر جامعة خليفة جهوزيتها الدائمة في جميع الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة والتي تساهم في بناء علماء المستقبل وقادته، حيث إنها الجامعة التي تتمتع بمرونة عالية لتوفير منظومة متكاملة تلبي حاجات الدولة من رأس المال البشري والبحوث العلمية المتقدمة».

وتتضمن برامج الماجستير التي تم إدخالها مؤخراً برنامج الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية والذي بدأ العمل به في الفصل الأكاديمي الأول من عام 2019، في حين تشمل برامج الماجستير التي سيتم إطلاقها في الفصل الأول لعام 2020 برنامج ماجستير العلوم في الهندسة المدنية والبنية التحتية وماجستير العلوم في الأمن الإلكتروني وماجستير هندسة الصحة والسلامة والبيئة.

وأيضاً سيتم البدء بتوفير برنامج الدكتوراه في العلوم وبرنامج ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية في العام الأكاديمي 2020-2021، أما برنامج ماجستير هندسة الطيران والفضاء، فمن المتوقع إطلاقه في الفصل الأكاديمي الأول أو الثاني العام القادم.

وفي هذا الصدد، تقوم جامعة خليفة بعقد ندوة افتراضية لجميع الطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الراغبين في التسجيل في الجامعة تستعرض من خلالها جميع برامجها الأكاديمية، بما في ذلك البرامج التي تم إطلاقها حديثاً بهدف تقديم المعلومات الكافية حول تلك البرامج والمنح الأكاديمية وشروط القبول والتسجيل في الجامعة.

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