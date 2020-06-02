«التربية» تطلق «براعم المستقبل» لدعم الأطفال قبل الروضة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع «براعم المستقبل»، لدعم الطلبة أكاديمياً في مرحلة ما قبل الروضة، من خلال برامج التعلم الذكي، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة.

وحددت الوزارة مجموعة إجراءات لتنفيذ المشروع الذي يستفيد منه 12596 طالباً، حيث سيتم توفير فصول افتراضية في رياض الأطفال لهذه المرحلة، وتوفير جميع الكتب الإلكترونية للمنهاج، والمصادر التعليمية الداعمة على المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة (بوابة التعلم الذكي، ومنصة ديوان)، وتوفير دروس تعليمية مصورة ومسجلة للمنهاج على جميع المنصات الإلكترونية، تقديم المحتوى التعليمي على صورة مقاطع مرئية، وعروض تقديمية متعددة الوسائط، ينفذها المعلمون وفقاً لخطة المنهج، وتزويد ولي الأمر بمصادر تعليمية متنوعة، تثري المنهاج، وتضمن تحقيق نواتج التعلم، وتجهيز نواة تدريبية من المعلمين لتدريب أولياء الأمور على المنهج، وتفعيل الحسابات الإلكترونية لأولياء الأمور، للقدرة على الدخول للموقع والمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة، في دليل أصدرته لتنفيذ المبادرة، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن هذه المرحلة تعد أهم المراحل في تنشئة الإنسان، حيث يكون عقل الطفل فيها مهيأ لغرس التفكير والإبداع فيه، ولذلك، يعتمد المنهج من خلال علم النفس، على التنمية المستدامة للتركيبة الإنسانية للطفل، بحيث يتحول من متلقٍ إلى شخص فاعل ومتفاعل مع المادة العلمية التي تقدم له.

7 أهداف

وحددت الوزارة في الدليل، سبعة أهداف للمشروع، منها تنمية المهارات العقلية لدى الطفل، كالتحليل والتأمل والتفكير والابتكار، وتعزيز ثقته بنفسه، وتوسيع مدارك الطفل في التفكير والبحث والاستقصاء، وإثراء الحصيلة اللغوية والمعرفية لدى الطفل، وتنمية الحس الوطني والتراثي لديه، وضمان بناء علاقة قوية بين ولي أمر الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لتقديم أفضل دعم في المدرسة والمنزل، وضمان بيئة تعليمية آمنة، ورعاية تتمحور حول الطفل، وتعزز رحلة التعليم الفردي لديه، وتزويد الأطفال بمنهج غني، يزودهم بالمعرفة والمهارات الجديدة.

ويتضمن المشروع ثلاثة محاور، هي المعرفة والعلوم المتكاملة، والتخيل والروابط المنطقية، والسنع الإماراتي والأخلاق، وهناك ثلاثة مجالات رئيسة يتمحور حولها المنهج الدراسي لمرحلة ما قبل رياض الأطفال، تشمل سلوك الطالب نحو التعلم، والتطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي، والمواد الدراسية التي توفر محتوى التعلم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز