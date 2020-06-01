1278 طالباً ينتظمون في الفصل الصيفي 2020 في الجامعة القاسمية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

انطلق صباح أمس، الفصل الدراسي الصيفي في الجامعة القاسمية بالشارقة، للعام الأكاديمي 2019 – 2020، عن بعد، ويستمر حتى 9 من يوليو القادم، في كلياتها (الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية القرآن الكريم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاتصال، وكلية الاقتصاد)، وفق أحدث أنظمة التعلم الإلكتروني.

وقال الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، إن عدد الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي لهذا العام، بلغ 1278 طالباً وطالبة، منهم 526 طالبة و752 طالباً، مشيراً إلى أن عمليات سحب وإضافة المواد بدأت خلال الفترة من 17 حتى 21 من مايو الجاري، على إن تقام الامتحانات النهائية خلال الفترة من 12 حتى 16 يوليو القادم.

وأوضح أن توزيع المقبولين على كليات الجامعة، تم في حدود الأعداد المقرر قبولها في كل كلية، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل برنامج، وذلك وفق أولويات رغباتهم وتسلسل معدلاتهم.

وأكد الدكتور رشاد سالم، أن الجامعة القاسمية، تمثل منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، وتسترشد في تعليمها بأسس الإسلام السمح ومبادئه وتعاليمه، وتسمو من خلالها قيم الحوار بين الأديان والثقافات، وتعمل على الارتقاء بالعلوم والآداب والفنون في كل المجتمعات، محققة رؤية مؤسسها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، في هذا التميز.

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