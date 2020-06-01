32000 مشارك في أسبوع الرفاه الوظيفي لـ «التربية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شارك 32 ألف شخص في أسبوع الرفاه الوظيفي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية، وتضمن عدداً من الورش ومنها ورش لتنمية مهارات تنظيم الذات، وزيادة الوعي بالذات والرفاه النفسي في العمل، إضافة إلى إدارة القلق والتوتر.

وقالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم: إن أسبوع الرفاه الوظيفي يهدف الى تحسين بيئة العمل في المؤسسات، ودمج موظفيها ببيئة العمل إلى أقصى درجة، ورفع مستويات الرضا الوظيفي لديهم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويأتي أسبوع الرفاه الوظيفي ضمن سلسلة من الحملات والبرامج التوعوية والنشاطات لبرنامج ورش السبت الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بشكل دوري لموظفيها ضمن برامج تطوير الذات والمهارات الشخصية لموظفي الوزارة.

وأوضحت الحوسني أن الورش التدريبية تعمل على تنمية مهارات تنظيم الذات وتنمية الوعي بأهمية مهارة التنظيم الذاتي وفوائدها في المجال المهني الوظيفي والاجتماعي للتمييز بين التنظيم الذاتي قصير المدى والتنظيم الذاتي طويل المدى.

وقدمت ورشة تنمية وزيادة الوعي بالذات مفهوم الذات وأهمية الحوار الداخلي ومعرفة الذات الحقيقية وأساليب النجاح وتحديد المسار والتقدم للأمام وكيفية بناء التخيل ومطابقة النتيجة مع النية والتعرف إلى الوعي بالذات وتحقيقها من خلال تحديد بؤرة الاتزان والتعرف أيضاً إلى استراتيجية الارتباط بالمستقبل.

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