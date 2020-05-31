"التربية" تستأنف تقديم خدماتها في بعض مراكز سعادة المتعاملين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن خطتها المتكاملة لتعزيز التدابير الوقائية، حيث كثفت الوزارة جهودها في عمليات التعقيم والتطهير بشأن العودة التدريجية للعمل.

وتستأنف الوزارة تقديم خدماتها في بعض مراكز سعادة المتعاملين، في كل من أبوظبي والعين و ديوان الوزارة بدبي، و عجمان و الرقية ورأس الخيمة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لضمان سلامة المتعاملين في هذه المراكز.

وحرصت الوزارة على وضع خطة تنظيف وتعقيم وتطهير منشأتها تتماشي مع كافة الإجراءات المتبعة بشأن العودة التدريجية وتنظيم العمل الحكومي في الجهات الحكومية، من خلال شركة متخصصة بعمليات التعقيم والتطهير، يتم الاستمرار في تكثيف التدابير الوقائية للمنشآت والأدوات، ومنها وضع كاميرات حرارية للتأكد من درجات حرارة كافة مستخدمي المبني قبل الدخول، ووضع بوابات تعقيم على مداخل المنشآت، وتعقيم المنشآت بصورة مستمرة باستخدام رشاشات الرذاذ بصورة مستمرة اثناء فترات الاستراحة، ومن أجل توفير بيئة صحية ومناسبة للموظفين شمل التعقيم المكاتب والقاعات المخصصة للاجتماعات والممرات وجميع الابواب واماكن استقبال المراجعين والمتعاملين.

وأكدت وزارة التربية و التعليم، إن سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين تأتي على رأس أولوياتنا في جميع منشآت الوزارة ومراكز اسعاد المتعاملين، لذلك قامت الوزارة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد بوضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ تتضمن إجراء عمليات تعقيم وتطهير كافة تلك المراكز وتوفير عدد من الخدمات إلكترونية، بالإضافة الي تعقيم المؤسسات التعليمية والمنشآت الحكومية التعليمية بشكل يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية المتبعة عالميا، وعملت على اعداد دليل للوقاية من فيروس "كورونا"، يتضمن التدابير الوقائية للموظفين والعاملين في الوزارة، كما قلصت الوزارة عدد عمال الصيانة و التأكد من فحوصاتهم الوقائية، على ان تتم الصيانة الوقائية بعد الدوام الرسمي للتأكد من خلو المبني، و اجراء فحوصات لكافة الحراسة العاملة بالمبني، والتأكد من فحوصات كافة عمال لنظافة و تقليل عددهم، واتمام عمليات النظافة قبل موعد الدوام الرسمي او بعده.

وحرصت الوزارة على جعل تواجد عامل واحد فقط في كل طابق، فضلا عن إضافة ملصقات التباعد بين السيارات، وتشجيع الموظفين على استخدام السلالم تم وضع ملصقات توضح العدد المسموح به داخل المصعد.

وأكدت الوزارة ان جهودها تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها الدولة في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية إلى توفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

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