عمار النعيمي يطلق حملة «همة» لتوفير الحواسيب للطلبة المتعفّفين في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أطلق سمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حملة «همة» بهدف جمع الأجهزة اللوحية والحاسوبية لأبناء الأسر المتعففة في إمارة عجمان وتخفيف الأعباء التي تمر بها وضمان استمرار تعليم أبنائها في ظل الظروف الراهنة.

وقال سمو الشيخ عمار النعيمي: «وجهنا دائرة عجمان الرقمية بتنفيذ حملة همة للتبرع بالأجهزة الحاسوبية للطلبة المتعففين في الإمارة وهذا واجبنا جميعاً تجاههم كي تستمر مسيرتهم العلمية والمعرفية كما أن هذه الحملة ستكون برعاية ابنتنا الشيخة آمنة النعيمي.. فخورون بأن يدعم أبناء وبنات الإمارات هذا النوع من المبادرات الخيرية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.. وفخورون بأن يكون الخير سمة أصيلة في مجتمع الإمارات يجسدونها بمبادراتهم الإنسانية وتضامنهم الاجتماعي ودعمهم لإخوانهم ولا سيما فئة الطلبة».

من جانبها أكدت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية أن هذه المبادرة تأتي لترسخ المفاهيم التي تربينا عليها وغرستها فينا القيادة من مودة وتلاحم وأُخوة وإنسانيّة كما تنبثق من مبدأ المشاركة المجتمعية وضرورة الوقوف إلى جانب الطلبة المتعففين ومساندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة مشيدةً بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وكافة المؤسسات التعليمية التي لم تدخر جهداً لإنجاح عملية التعليم عن بعد وتأمين البيئة المناسبة وكافة المتطلبات التي تضمن استمرار التحصيل العلمي في الدولة.

‎وعبرت شهيل عن بالغ سعادتها بإطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ودعمه لهذه الحملة ورعايتها من قبل الشيخة آمنة بنت عمار النعيمي كما أكدت أن ذلك يدل على مدى الاهتمام الذي يوليه قادتنا للمبادرات المجتمعية الخيرية مشيرة إلى أن هذه الحملة تعد من أوائل المبادرات الحكومية من نوعها على مستوى إمارة عجمان وقد تمهد الطريق لمبادرات أخرى.

غايات نبيلة

وفي سياق متصل قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام هيئة النقل في عجمان الشريك اللوجستي لحملة «همة» إن هذه المبادرة تستمد قيمتها من الغايات النبيلة التي أُطلقت لأجلها وفي مقدمتها الخير الذي أصبح نهجاً راسخاً سار عليه الإماراتيون فضلاً عن الوقوف إلى جانب فئة الطلبة الذين منعتهم الظروف من مواصلة دراستهم عن بعد، لافتاً إلى أهمية هذه الفئة في مجتمعنا ودورها في بناء مستقبل الإمارات.

وتوقع المهيري أن تحقق حملة «همة» نجاحاً كبيراً وخصوصاً أنها تستهدف بشكل رئيس جهات ومؤسسات إمارة عجمان والتي تميزت خلال مسيرة عملها بدعم المبادرات النوعية والوقوف إلى جانب الأسر المتعففة والارتقاء بالعمل التشاركي تعزيزاً لجهود التنمية المستدامة، مثمناً جهود دائرة عجمان الرقمية وحرصها على استكمال نهج البذل والعطاء.

خطة

أوضحت وجدان الحجاج مدير إدارة العلاقات المؤسسية وإسعاد المتعاملين في دائرة عجمان الرقمية أن الحملة تستهدف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة عجمان وكافة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم الرغبة والإمكان في التبرع بالأجهزة الحاسوبية للطلبة المتعففين.. مؤكدة أن فريق العمل استطاع خلال الفترة الماضية وضع خطة إعلامية وتسويقية ولوجيستية متكاملة بالتعاون مع الشريك اللوجيستي للحملة هيئة النقل بالإمارة وعدد من الرعاة الذين قدموا مختلف أنواع الدعم في سبيل إنجاح حملة «همة» وهم الشركة المعتمدة من مايكروسوفت وشبكة رؤية الإمارات وشركة رايترز للإعلام وشركة إنفوكس ميديا.

وأكدت الحجاج أن الحملة ستلتزم اتباع إجراءات السلامة والتعقيم المعتمدة من قبل الدولة ولذا سيتم التبرع عبر تعبئة الموقع الإلكتروني

www.himma.ajman.ae .

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