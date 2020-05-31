مدارس خاصة تعتمد آليات مبتكرة لتسجيل وقبول الطلبة للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي- نورا الأمير، ورحاب حلاوة

حددت مدارس خاصة آليات مبتكرة لتسجيل الطلبة المستجدين والراغبين بالانتقال إلى مدارسها خلال العام الدراسي المقبل 2020-2021 وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد والتزاماً بالقوانين الصادرة، مشددة على إيلائها سجل الدرجات والسجل السلوكي والمهاري والمواهب أهمية كبيرة، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ مقابلات مرئية يتم على أساسها تحديد نتيجة التقييم وتحديد مستوى الطالب وإخطاره في حال القبول من عدمه.



وأثار اهتمام المدارس في تطبيق استراتيجية جديدة والارتقاء بمنظومة القبول حالة من الارتياح لدى أولياء الأمور الذين أثنوا على قدرة المدارس في التعامل مع الظرف القائم، مثمنين إلغاء مدارس خاصة لرسوم اختبارات القبول لديها والتي تتراوح بين 300-600 درهم.



شيخة ديماس مديرة مدرسة الشارقة البريطانية قالت: نجري مقابلات شخصية من خلال تقنيات التواصل المرئي «زووم ومايكروسوفت تيم»، والتي يتعرفون من خلالها إلى نقاط القوة والضعف لدى الطالب إضافة إلى تنفيذهم اختبارات قصيرة فورية، مضيفة أن عملية المحاورة مهمة للغاية إلى جانب سجل الدرجات الذي يعد نقطة فيصلية في مسألة القبول من عدمها.



إجراءات رقمية



ومن جانبه، قال الدكتور ماهر حطاب نائب مدير مدرسة منارة الشارقة، إن جائحة فيروس «كورونا» المستجد أدت إلى تحويل الإجراءات التي تتبعها المدارس إلى رقمية، لتتماشى مع التوجهات المتبعة في الحد من انتشار الفيروس، ابتداء من عقد مقابلات الطلبة أونلاين، ودفع الرسوم المدرسية وغيرها من أمور تضمن تواجد واستمرارية، وقبول الطالب في المدرسة.



وأوضح حطاب أن هذا الإجراء جاء لقياس خبرات الطالب وفقاً للصف الذي يدرس فيه والوقوف على مدى جاهزيته للصف المؤهل له في المرحلة المقبلة.



وتابع: أن هذه المقابلة يمكن أن تظهر ضعفاً لدى الطلبة ما يجعلنا نستطيع تصنيف مستوياتهم العلمية، ومن ثم إعداد خطط علاجية لهم لرفع مستوياتهم.



جولات افتراضية



وقالت غدير أبو شمط مديرة مدرسة الخليج الوطنية: إن مدرستهم حرصت على عمل جولات افتراضية للطلبة الجدد وأولياء أمورهم داخل المدرسة للوقوف على شكل المبني الداخلي والصفوف، مع تقديم عرض توضيحي عن المدرسة والمنهاج المقدم للطلبة، والأنشطة المدرسية وطرق التدريس والتعليم والتعلم.



وتابعت، أن المدرسة أجرت مقابلات «عن بعد» مع الطلبة الجدد لقياس مستوياتهم، وحرصنا على الحصول على شهادات المدارس السابقة لهم، ومن ثم يتم إرسال الموافقة لأولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني، كما تم توفير كافة خدمات المدرسة «أونلاين» بما فيها عمليات دفع الرسوم والتسجيل.



واعتبرت أن القاعدة الأساسية التي يجب أن تعيها المدارس أن التعليم متاح للجميع، ويجب ألا تضع حواجز أمام هذا الهدف، مشيرة إلى وجود أسباب محدده تعوق تسجيل الطالب في المدرسة، تتمثل في عدم ملاءمة العمر، أو عدم توافر أماكن، وما دون ذلك يجب ألا يكون عائقاً يحول دون قبول الطلاب.



برنامج



وأوضحت نيبال أحمد مسؤولة التسجيل في مدرسة السلام، أن مدرستهم اعتمدت برنامج «زووم» لعمل المقابلات للطلبة الجدد، لافتة إلى أن مسؤولي مرحلة رياض الأطفال يجرون هذه المقابلة للوقوف على مدى تفاعل الطالب وإمكاناته ومهاراته المكتسبة، أما من الصفوف الأول حتى السادس، يطرح على الطالب عدد من الأسئلة الشفهية، وفي بعض الأحيان يطلب من الطالب الكتابة، للتأكد من مهاراته الكتابية، فضلاً عن أهمية وجود الشهادة السابقة.



ولفتت ألي أن هذه المقابلة تتم مجاناً حتى تتعرف المدارس إلى طلابها الجدد وإمكاناتهم.



نظام



وقالت إيمان عبد الحميد القادر مسؤولة قسم القيد والقبول في مدرسة الشارقة الدولية الخاصة: إنهم استحدثوا نظاماً جديداً للتسجيل «عن بعد» للطلبة القدامى والطلبة المستجدين وذلك تسهيلاً لهم وحفاظاً على سلامتهم، حيث يقوم الطلبة القدامى بالتسجيل عبر تطبيق في برنامج PARADAIM، فمن خلال البرنامج يستطيع الطلبة التسجيل ودفع رسوم التسجيل، أما الطلبة الجدد فقد تم تحديد رابط خاص بهم يستطيعون من خلاله التسجيل بخطوات سهلة جداً باستخدام رابط التسجيل وملء استمارة التسجيل المرفقة والخطوة الثانية هي إرفاق الأوراق المطلوبة للتسجيل والخطوة الثالثة تقديم الطلب، ويتم بعد ذلك عند اكتمال تقديم الطلب تلقي رسالة آلية عبر البريد الإلكتروني تؤكد تقديم الطلب بنجاح وفيها رقم مرجعي للطلب ومن ثم يتم التواصل مع ولي الأمر من أجل شرح آلية دفع رسوم التسجيل والتي تتم عن طريق تحويلها لحساب مخصص للتسجيل في قسم المحاسبة، حيث يجب على ولي الأمر بعد استكمال التسجيل دفع رسوم التسجيل على أن يحتسب المبلغ من الرسوم الدراسية وذلك لضمان حصول الطالب /‏‏‏‏‏‏الطالبة على مقعد دراسي في العام الدراسي المقبل.



التحصيل الدراسي



وأوضح أشرف يوسف - نائب المدير - القسم البريطاني في مدرسة الشارقة الدولية، أن اختيار الطلبة المستجدين يتم على أساس التحصيل الدراسي والسجلات السلوكية الجيدة، وتنظر لجنة القبول في القدرات الحالية للطالب بالنسبة للصف المطلوب التسجيل فيه وجدارته ونضجه، مع إيلاء اهتمام خاص بآخر سجل دراسي له وفق معيار الدرجات، وسجل الطالب السلوكي ومهارات ومواهب الطالب، ومن ثم تنظم لجنة القبول مقابلة عبر برنامج «زووم» يتم من خلالها إجراء المقابلة الشفوية مع الطالب في المواد الدراسية المحددة وعلى أساسها تحدد نتيجة التقييم وتحديد مستوى الطالب، وفي حال نجاح الطالب بالاختبارات التي تم إجراؤها معه يتم التواصل مع ولي الأمر وإبلاغه بالنتيجة كحد أقصى بعد ثلاثة أيام، وقال إن المدرسة تدرك تأثير الوضع الحالي على رحلة تعلم الطلبة لذلك تعمل على اتخاذ إجراءات تسهل الالتحاق بالمدرسة مع توفير إرشادات واضحة حول منهج المدرسة وسياسة المدرسة وقوانينها، آخذين بالاعتبار تطبيق إجراءات محددة تضمن اختيار الطلبة ذوي القدرات والمؤهلات التي تناسب المرحلة الدراسية، من أجل تنشئة تربوية تؤسس إلى تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي، هذا ويتم أخذ الطالب بجولة عبر مقطع مصور لتعريفه على البيئة المدرسية «الغرف الصفية والمختبرات التعليمية والساحات المدرسية والأنشطة» والنظام العام وما تقدمه المدرسة وتوفره من أجل أخذ انطباع جيد وتهيئة الطالب قبل الالتحاق بها.



أولياء أمور



ومن جانبها قالت قمر الشامي ولية أمر، إن المدارس الخاصة كانت تضع شروطاً تعجيزية لقبول أولادهم في «رياض الأطفال»، تحديداً مثل تقديم شهادة تفيد بتسجيل الطفل في حضانة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، واجتياز الطفل اختباراً في الأحرف والأرقام، إضافة إلى إجادة الأبوين اللغة الإنجليزية، ووجود أشقاء للطفل في المدرسة، والعديد من الاشتراطات، موضحاً أن جميع تلك الشروط التعجيزية اختفت في الفترة الحالية وبات التربح من وراء اختبارات القبول مبدأ مرفوضاً في تلك الظروف الاستثنائية، متمنية عدم رجوعها مرة أخرى، حيث كانت تدفع سابقاً رسوم الاختبار 500 درهم في حال تم قبوله أو رفضه.



استقبال



أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنه «بالنسبة للعائلات التي ترغب بتسجيل أبنائها في إحدى المدارس، فيرجى العلم بأنه لا يُسمَح للمدارس في الوقت الحالي باستقبالكم للقيام بجولة داخل مبانيها ومرافقها، أو عقد لقاء مع كوادرها في المدرسة».

وأكدت الهيئة بأنه يحق للمدرسة الطلب من ولي الأمر دفع تأمين لتجديد التسجيل بقيمة لا تتجاوز 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، على أن يتم احتساب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول، وذلك لضمان حصول الطالب أو الطالبة على مقعد في العام الدراسي المقبل، لافتة إلى أن دفع هذا التأمين اختياري، إلا أنه في حال امتناع ولي الأمر عن دفعه، فلا تضمن المدرسة توفُّر مقعد للطالب في العام الدراسي المقبل.



توضيح



أوضحت هيئة المعرفة أنه في حال سحب ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته من المدرسة في الفصل الدراسي الثالث، فإن أي طالب لا يُكمل الفصل الدراسي الثالث عبر التعليم عن بُعد يُعتبر منسحباً من المدرسة، ويشمل ذلك كافة طلبة الصف الأول فما فوق (السنة الثانية فما فوق في المنهاج البريطاني)، وذلك بناءً على المادة (4) من القرار الوزاري رقم (229) الصادر عن وزارة التربية والتعليم في 30 مارس 2020، ويرجى العلم بأنه عند رغبة ولي الأمر بتسجيل ابنه في الصف/‏ السنة التالية في العام الدراسي 2020 /‏2021، ينبغي عليه تقديم «شهادة انتقال» و«شهادة نجاح» من مدرسته السابقة، تفيد بأنه أكمل بنجاح الصف/‏ السنة السابقة، علماً بأن للمدارس الحق في إصدار هذه الشهادات، بحسب ما تراه مناسباً.

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