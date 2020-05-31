جامعة الشارقة تناقش 4 أطروحات طبية

المصدر: الشارقة – البيان

نوقشت بكلية الطب جامعة الشارقة، وعلى مدى يومين، أربع أطروحات للدكتوراه في تخصص الطب الجزيئي، والتي تُعد من أولى الرسائل المتخصصة في هذا المجال المهم، على مستوى جامعة الشارقة ودولة الإمارات.

تابع المناقشات التي تمت باستخدام تقنيات التواصل عن بُعد، الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

بدأت المناقشات بالأطروحة التي قدمها الباحث محمود ياسين حاجم المشهداني، في موضوع «الاستخدام المتكامل لتقنيات الأوميكس لفك شفرة الأمراض ذات الآليات المعقدة وغير المتجانسة، مثل مرض الربو الشديد»، حيث تكونت لجنة الإشراف على الأطروحة من كل من الدكتور قتيبة حميد عميد كلية الطب، والدكتور رفعت حمودي الأستاذ بكلية الطب جامعة الشارقة.

ثم قدمت الباحثة راكيه راماكريشنان، الأطروحة الثانية في موضوع «دور الميتوكوندريا في تطور تليف مجرى الهواء في الربو الحاد»، أما الأطروحة الثالثة، فقدمتها الباحثة نهى مسعد طه حسن الإمام، في موضوع «دور الخلايا القاتلة الطبيعية في السرطان وأمراض المناعة الذاتية: سرطان القولون والتهاب المفاصل الروماتويدي كنموذج»، وأخيراً، قدمت الباحثة حياة سعد محمد عثمان الجيبة جي، الأطروحة الرابعة، والتي جاءت بعنوان «اكتشاف الخصائص المرضية والعلاجية للفوسفولابيز إكس دي ثري كهدف جزيئي للسكري».

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