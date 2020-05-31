بدء الاختبار المركزي لطلبة الصفوف من 4 - 12 اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ اليوم الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ويأتي الاختبار ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد التي تطبقها الوزارة، حيث يستهل طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن «مسار النخبة» الاختبار الأول في مادة العلوم اليوم، بينما يؤدي طلبة الصفوف من الرابع وحتى الثامن اختبار اللغة العربية في الثاني من يونيو الحالي، وفي 3 يونيو اختبار اللغة العربية لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، وفي 4 يونيو يدخل طلبة الصفوف من الرابع وحتى الثامن اختباراً في اللغة الإنجليزية.

وتبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وحددت الوزارة مجموعة ضوابط خلال أداء الاختبار وهي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانبه من خلال مؤقت زمني كما أن على الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة كما أنه عند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

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