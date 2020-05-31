إطلاق النسخة الافتراضية لبرنامج «التوجيه الجامعي والمهني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق برنامج «التوجيه الجامعي والمهني»، إحدى مبادرات «برامج إثراء الطلبة»، بهدف تمكين الطلبة من الحصول على التوجيهات والموارد اللازمة لإعدادهم للمرحلة الجامعية وتكوين رؤية واضحة عن مسيرتهم المهنية المستقبلية.

ويشمل البرنامج تدريب الطلبة المواطنين وإعدادهم للاختبارات الدولية مثل SAT وIELTs وغيرهما، إلى جانب توفير استشارات فردية لشرح إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات والمساعدة في تحديد المسارات الوظيفية المستقبلية، كما يعمل البرنامج على مد جسور التواصل بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وذلك عبر تنظيم الندوات والحلقات النقاشية والتعريفية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات المحلية والعالمية.

وسينظم برنامج «التوجيه الجامعي والمهني» يوم 3 يونيو القادم ندوة مهنية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «الطريق إلى المهن متعددة الاختصاصات»، حيث سيقوم متحدثون مختصون من ست جامعات وشركات رائدة بتسليط الضوء على المهن التي تتطلبها التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

ومع التحول لتطبيق نظام التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، وتجاوباً مع قواعد التباعد الاجتماعي في الدولة، أصبح الآن بإمكان الطلبة الإماراتيين - في الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة - الاستفادة من البرنامج عبر الإنترنت، بالتعاون مع شركاء البرنامج «The Princeton Review» و«Unifrog».

ندوة افتراضية

وبهدف الإجابة عن استفسارات العديد من الطلبة حول مصير تعليمهم الجامعي، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، بادر القيمون على برنامج «التوجيه الجامعي والمهني» في الدائرة إلى تنظيم أول ندوة افتراضية نهاية شهر أبريل الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 125 طالباً وطالبة. وناقشت الندوة - التي امتدت على مدار ساعتين من الزمن - أبرز المواضيع المتعلقة بالاستعداد للمرحلة الجامعية في ظل قواعد التباعد الاجتماعي، شارك فيها متحدثون من ست جامعات في إمارة أبوظبي وهي: جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي وجامعة خليفة وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي.

وبحثت الندوة التفاعلية مجموعة من المواضيع التي تحظى باهتمام الطلبة مثل تأثير انتشار فيروس (كوفيد 19) على تنظيم الامتحانات القياسية الموحدة والامتحانات المدرسية وطلبات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020 /‏‏‏2021، وقدم ممثلو الجامعات توجيهاتهم ونصائحهم للطلبة حول هذا الموضوع .

نجاح

وأشارت خلود الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة إلى أن إطلاق برنامج «التوجيه الجامعي والمهني» جاء بعد النجاحات التي حققتها «برامج إثراء الطلبة» خلال الفترة الماضية، منوهةً بأهمية مواصلة رعاية قدرات وإمكانات الأجيال القادمة وضمان استعداد طلبة المدارس الثانوية لبداية رحلتهم الجامعية ومسيرتهم المهنية، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم أجمع.

شروط

يتعين على الطلبة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج في شهر سبتمبر 2020 تسجيل طلبهم من خلال الموقع الإلكتروني www.rize.ae في أسرع وقت ممكن، حيث إن أسبقية الالتحاق بالبرنامج ستكون وفق أقدمية تقديم الطلب.

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