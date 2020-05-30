رسالة ماجستير تناقش استفادة أصحاب الهمم من الخدمات الحكومية الإلكترونية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تناولت رسالة ماجستير للباحث الإماراتي عبد الله عثمان بن مهري الكثيري من العين، في كلية القانون بجامعة أبوظبي، مسألة تمكين أصحاب الهمم من النفاذ إلى الخدمات الإدارية الحكومية الإلكترونية في الإمارات، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في مجال الخدمات الإلكترونية والعناية بأصحاب الهمم.

وأوصت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور موفق المحاميد والدكتورة سناء رواقة بإجازة الرسالة.

وقال عبد الله الكثيري لـ«البيان»: «تم التركيز على توضيح مبدأ المساواة وعدم التمييز في مجال تلقي الخدمات الإلكترونية والمعايير المعتمدة وطنياً ودولياً في هذا المجال كمعيار تمكين النفاذ WCAG 2.0، وذلك تحقيقاً لمتطلبات رعاية حقوق الإنسان بوجه عام وأصحاب الهمم بوجه خاص، وتشكل في الوقت ذاته مقوماً رئيسياً من مقومات المسؤولية الاجتماعية لقطاعات الحكومة الإلكترونية في الإمارات باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أهمية احترام حقوق أصحاب الهمم عند تقديم الخدمات الإلكترونية بحيث تصبح التكنولوجيا عوناً لهم وليست إعاقة جديدة تضاف اليهم، والتنبيه إلى مخاطر الإخلال بمبدأ المساواة عند تقديم الخدمات الإلكترونية دون مراعاة خصوصيتهم».

وأضاف الباحث: إن التشريع الإماراتي راعى اعتبارات التمكين الإلكتروني لأصحاب الهمم عند تطبيق متطلبات الحكومة الإلكترونية، كما وأكدت حكومة الإمارات ذلك عبر وضع المعايير والمواصفات المتعارف عليها وطنياً، والتي تتوافق مع المعايير الدولية التي تحكم تمكين أصحاب الهمم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية فعلياً».

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