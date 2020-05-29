التربية تقرر استئناف اختبار "امسات" لطلبة الثاني عشر

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزارة التربية والتعليم، استئناف أداء اختبار الإمارات القياسي (امسات) لطلبة الصف الثاني عشر، وذلك في الفترة الممتدة من 9 يونيو حتى 8 يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء وفق ضوابط واجراءات وقائية واحترازية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في إطار حرصها على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة وسلاسة تأدية اختبار الامارات القياسي (امسات) ، تم زيادة عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها .

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