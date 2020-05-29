محمد بن راشد: الوطن يُزهر بأبنائه ويعلو بالقراءة والعلم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوطن ينمو بالقراءة ويعلو بالعلم، مباركاً سموه لفاطمة النعيمي، الحائزة على المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة عام 2016، تخرجها بتفوق في جامعة نيويورك بأبوظبي.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»، صورة لسموه أثناء تكريم فاطمة النعيمي عام 2016، مدوناً سموه: «قبلة على رأس ابنتي في 2016، لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة.. تخرجت أمس في جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق.. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة..الوطن يعلو بالعلم».

وأكدت فاطمة النعيمي (21 عاماً)، لـ «البيان»، أن مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لها على تخرجها في جامعة نيويورك أبوظبي، يعد أكبر مكافأة لاجتهادها وتفوقها، ووصفتها بأنها دفعة أبوية قوية لها، ستشجعها على مواصلة دراستها العليا.

وقال مثقفون إن تحدي القراءة العربي، واحدة من أجمل المبادرات التي أثبتت أن الشعوب العربية قارئة، مؤكدين أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل دلالة على مدى قرب القيادة من شعبها، واهتمامها بالعلم والتعليم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز