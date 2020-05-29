أحمد الفلاسي: محمد بن راشد قائد وقدوة في العلم والعمل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد وقدوة في العلم والعمل، ومصدر إلهام للأجيال والنشء، لتحفيزهم إلى العطاء والتفوق والتميز في كل الميادين من أجل ازدهار ورفعة الوطن.

وقال معاليه، بمناسبة تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الطالبة فاطمة النعيمي بتخرجها في جامعة نيويورك أبوظبي بتفوق: «إن سموه طالما كان داعماً للطلبة المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات التعليمية، وهو ما يعكس حرص قيادتنا على تشجيع النماذج الوطنية المشرفة وإبرازها كقدوة لجموع الطلبة من أجل تحفيزهم إلى بذل المزيد من الجهد ونهل العلم، وبدء مرحلة جديدة بعد التخرج، من خلال رد الجميل للوطن، والعمل على إعلاء رايته خفاقة بين دولة العالم المتقدم». وأضاف معاليه: «أن القيادة الرشيدة تضع دعم الكوادر والكفاءات المواطنة بكل السبل على رأس الأولويات من أجل تأهيل جيل جديد قادر على استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في شتى المجالات. ونحن نعمل على ترجمة هذه الإرادة الوطنية إلى واقع ملموس من خلال الارتقاء بالتعليم العالي وإكساب الطلبة وكل فئات المجتمع المهارات الضرورية التي تمكنهم من مواكبة متغيرات المستقبل». .

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