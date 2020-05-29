«التربية» توجّه المدارس لتعزيز التوعية بالوباء

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتعليم، المدارس بتخصيص ثلاث دقائق من كل حصة ولمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن «كوفيد 19»، وعممت الوزارة مادة تثقيفية وتوعوية عن الفيروس على جميع المعلمين، ليتمكنوا من توعية الطلبة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»، أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في المواقع الإخبارية.

وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرص الوزارة على تثقيف الطلبة حول فيروس «كورونا» في ظل الظروف الراهنة، حيث تم إعداد مادة تثقيفية وتوعوية عن الجائحة، وهي مبادرة ضمن برنامج السنع الإماراتي: (تحت عنوان الوعي الاجتماعي في ظل التعقيم الوطني)، لإكساب جميع الطلبة بمختلف المراحل الدراسية الثلاث، المعارف حول «كوفيد 19» والقيم المتمثلة في التعاون وحس المسؤولية واحترام القوانين والامتثال لأوامر القيادة، من خلال ستة موضوعات وهي: جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسنع التواصل والوعي الاجتماعي في ظل فترة التعقيم الوطني خلال أزمة «كورونا»، وقيادتنا: قدوتنا في سنع التواصل الاجتماعي، وإجراءات وجهود دولة الإمارات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى مسؤوليتنا في الظروف الراهنة للحد من انتشار الوباء، واستراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».

وأكدت الوزارة في تعميم أرسلته لإدارات المدارس وحصلت «البيان» على نسخة منه، أهمية تبسيط محتوى المادة التثقيفية بما يتناسب مع الفئة العمرية لطلبة المدرسة الإماراتية.

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