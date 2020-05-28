جامعة الإمارات تطلق برنامجاً لتدريب المتطوعين لدعم مواجهة كورونا

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج تدريبي تأهيلي خاص للمتطوعين في دعم الطواقم الطبية لمكافحة مرض كورونا المستجد بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب على أن يتم البدء بتنفيذه يوم الأربعاء الثالث من يونيو المقبل.

وأكد الدكتور علي الفزاري، مدير مركز المحاكاة والتدريب الطبي بكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، أن تدريب المتطوعين هو واجب وطني مشرف، ومن أهم عوامل نجاح برامج التطوع التخصصية، ولا سيما في المجال الطبي وبالأخص في مواجهة جائحة كورونا العالمية كوفيد 19 المستجد".

وأوضح أن مركز المحاكاة والتدريب الطبي في الجامعة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعكف حالياً على تطوير محتوى البرنامج لتناسب مع احتياجات ومتطلبات الميدان مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية التعليمية للمتطوع.

وبناء عليه تم تحديد 6 مهارات طبية أساسية متعلقة بكوفيد 19، ليلبي حاجة كافة المتطوعين في الميدان وهي: تقييم وفرز حالات المرضى، وأخذ العلامات الحيوية، والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وإجراءات الوقاية من العدوى وإدارة النفايات الطبية، ومهارات التواصل مع دعم مرضى COVID-19، بالإضافة إلى تعلم كيفية إجراء مسحة COVID-19 لتشخيص المرض.

وسيقدم البرنامج ورشة عمل مكثفة في مقر مركز المحاكاة والتدريب الطبي بكلية الطب والعلوم الصحية لمدة 3 ساعات، بطاقة استيعابية تبلغ 36 متطوعاً في كل دورة.

وقد شهدت منصة متطوعو الإمارات www.volunteers.ae إقبالا منقطع النظير من المواطنين والمقيمين للتسجيل في برامج التطوع المتعلقة بدعم الاستجابة الوطنية COVID-19 على مستوى الدولة.

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