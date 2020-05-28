إعلان جداول الاختبار المركزي للصفوف من 4 إلى 12

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول تطبيق الاختبار المركزي للصفوف من (4 – 12) لمدارس التعليم العام «الحكومية» والمدارس «الخاصة» التي تطبق منهاج الوزارة، خلال الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو المقبل، للفصل الدراسي الجاري.

نشاط رياضي

وتفاعل الطلبة أمس مع تحية العلم وعودة النشاط الرياضي الصباحي، وتقليص مدة الحصة الدراسية للتعلم الذكي المباشر إلى 30 دقيقة بدلاً من 40 دقيقة، للصفوف من 1 حتى 4، و35 دقيقة لباقي الصفوف، وتخصيص 5 حصص للنشاط الصباحي أسبوعياً، وتغير مواعيد اليوم الدراسي.

ومارس طلاب المدارس الخاصة 10 دقائق للنشاط البدني كالطابور المدرسي الصباحي، ووجهت المدارس الحكومية طلابها بأهمية عودة ممارسة الأنشطة البدنية 30 دقيقة يومياً، للحفاظ على تجديد الحيوية وضبط إيقاع النشاط اليومي والارتقاء بالتحصيل الدراسي لهم. وأكدت الوزارة على أهمية ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين لمعادلة الوقت الذي يقضيه الطالب أمام شاشات الحاسوب كمتطلب من متطلبات التعلم عن بُعد، مشيرة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وإيصال كمية أكثر من الدم الى الخلايا الدماغية لتحفيز عمل الدماغ وتحفيز النشاط اليومي وتنظيم ساعات النوم والحصول على جسم صحي ونشط.

وعممت الوزارة جداول الامتحانات على المدارس، ويؤدي طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن (مسار النخبة) اختبار العلوم يوم الأحد المقبل، فيما يؤدي جميع طلبة الصفوف من 4 إلى 12 (كافة المسارات) اختبار اللغة العربية في يومي الثلاثاء والأربعاء، ويؤدي طلبة الصفوف من 4 حتى 8 (كافة المسارات) اختبار اللغة الإنجليزية يوم الخميس المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم في جدول الاختبارات الذي أصدرته، أمس، أن زمن بداية اختبار الصف الرابع الساعة 3:20 عصراً، أما للصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون بداية الاختبار الساعة 11:10 صباحاً، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سيبدأ زمن اختباراتهم الساعة 12:00 ظهراً، موضحاً أن الزمن المخصص للاختبار 30 دقيقة.

توجيهات

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق. وحددت الوزارة 30 حصة أسبوعياً لطلبة المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف (9-12)، بمساريه العام والمتقدم، بواقع 25 حصة للتعلم الذكي المباشر، و5 حصص للنشاط الصباحي أسبوعياً، مقابل 32 حصة للطلبة في مسار النخبة، بواقع 25 حصة للتعلم الذكي المباشر أسبوعياً، على أن يكون زمن الحصة 35 دقيقة، أما طلبة الحلقة الثانية، التي تضم الصفوف من (5-8)، حددت الوزارة لهم 25 حصة أسبوعياً، بواقع 20 حصة للتعلم الذكي المباشر، و5 حصص للنشاط الصباحي، مقابل 27 حصة أسبوعياً لطلبة المرحلة الثانية مسار النخبة، بموجب 20 حصة للتعلم المباشر، و7 حصص للنشاط الصباحي، على أن تكون الحصة 35 دقيقة.

واعتمدت الوزارة 20 حصة لطلبة الحلقة الأولى، التي تضم الصفوف من 1-4، بواقع 15 حصة للتعلم الذكي المباشر، و5 حصص للنشاط الصباحي، ويبلغ زمن الحصة 30 دقيقة، فيما تم تحديد 15 حصة أسبوعياً لطلبة رياض الأطفال (1و2) على أن يتم تنفيذ الأنشطة من قبل الطالب، بمساعدة المعلم وولي الأمر.

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