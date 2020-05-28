محمد بن راشد يشهد حفل تخريج جامعة الإمارات «افتراضياً» الثلاثاء المقبل

المصدر: العين - داوود محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحفل الذي تنظمه جامعة الإمارات عن بعد بمناسبة تخريج طلابها وطالباتها من الدفعة الـ 40 للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في الثاني من يونيو، الثلاثاء المقبل.

وأعلنت إدارة جامعة الإمارات أن حفل التخريج لهذا العام سيكون افتراضياً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء وباء «كورونا» المستجد.

وأنهت الجامعة جميع الاستعدادات المتعلقة بإقامة الحفل الافتراضي على الوجه الأمثل، وتواصلت اللجنة العليا لحفل التخريج مع جميع الطلبة الخريجين من كل التخصصات للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، وتم إبلاغهم بموعد الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر على أن يتم تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالحفل والذي سيكون مطابقاً تماماً لحفل التخريج الذي تنظمه الجامعة سنوياً احتفاء بطلبتها المتخرجين من مختلف التخصصات في كلياتها الـ 9. ويأتي هذا الحفل في ظل ظروف استثنائية جراء ما يشهده العالم ودولة الإمارات العربية المتحدة من احترازات وقائية مدروسة من أجل الحد من وباء فيروس «كورونا». ويبلغ عدد طلبة الدفعة الـ 40 الحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالباً وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

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