جامعات الإمارات.. ريادة علمية في الحرب على «كورونا»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

ريادة وابتكار أثمرا إسهامات استثنائية في المعركة ضد «كورونا»، وأظهرا القدرات العلمية الكبيرة التي تمتلكها الجامعات والكليات في الإمارات، إذ قدمت إسهامات كبيرة في تعزيز الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية، وكذلك في فهم انتشار الفيروس وكيفية التعامل معه.

ومن الفتح العملي الكبير الذي حققته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عمل باحثون على تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس، ومروراً بالمشروع البحثي المتميز في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لرصد الوجود الفيروسي في مياه الصرف الصحي وسيلةً للكشف، والتتبع المبكر للفيروس، وليس انتهاءً بأدوات الوقاية المبتكرة باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد التي أبدعها باحثو جامعات متعددة، جميعها قدمت ركيزة أساسية في دعم جهود محاصرة انتشار «كورونا» والانتصار عليه، كما أظهرت مدى التفوق العلمي الذي تتميز به الجامعات.

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