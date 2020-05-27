جامعة «روشستر» تخرّج 240 طالباً عن بُعد

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

نظمت جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي حفلاً افتراضياً عن بُعد، لتخريج الدفعة التاسعة من طلبتها والتي شملت 240 طالباً وطالبة من برنامجي البكالريوس والماجستير بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الذين ارتدوا جميعاً الزي الأكاديمي، في ظروف استثنائية فرضتها أزمة «كورونا».

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة لـ«البيان»: يأتي تنظيم الجامعة لحفل التخرج السنوي لطلبتها عن بُعد لمشاركة الخريجين فرحتهم، وذلك في ظل الظروف الحالية الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث شهد الحفل كلمة ألقاها الدكتور العساف، عبر برنامج «زووم»، تلتها كلمة للدكتورة الن جرانبرج عميدة الشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر بنيويورك، ثم تم استعراض أسماء الخريجين على الشاشة، ومن ثم تم فتح المجال للطلبة لتقديم التهاني لبعضهم البعض.

وأكد أن جامعة «روشستر»، تحتوي على محرك لتعزيز القدرات البشرية والتنمية الاقتصادية في المناطق التي تعتبر بالغة الأهمية للمنطقة وتتماشى مع توجهات حكومة دبي بشكل خاص ورؤية الإمارات بشكل عام، في تخريج طلبة مؤهلين في تخصصات مهمة بهدف تنمية الاقتصاد المحلي وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وأوضح أن طلبة البكالوريوس تخرجوا من 8 برامج وهي التسويق والإدارة والتجارة الدولية والتمويل وأمن الحاسوب والمعلومات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية، بالإضافة إلى 6 برامج في الماجستير وهي الهندسة في الهندسة الميكانيكية، العلوم في الهندسة الكهربائية، والعلوم في الريادة والإبداع في الخدمات، والعلوم المهنية- علم المدينة، والعلوم المهنية- تحليل البيانات، والإدارة الهندسية، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والحوسبة.

وأوضح أن واحة دبي للسيليكون تعتبر شريكاً استراتيجياً للجامعة التي تعتبر بيت خبرة في المجال التكنولوجي بهدف إثراء هذا المجال في الدولة ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات سوق العمل. وأشاد الخريجون بالخطوة معبرين عن فرحتهم بالتخرج.

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