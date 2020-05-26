التربية: غدا الأربعاء استئناف الدراسة عن بعد

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استئناف الدراسة " عن بعد" غدا الأربعاء 27 مايو  في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة. 

ومن المقرر أن تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحا، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهرا .

 

 

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