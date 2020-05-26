المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استئناف الدراسة " عن بعد" غدا الأربعاء 27 مايو في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.

ومن المقرر أن تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحا، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهرا .

وزارة التربية: غدا الأربعاء استئناف الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، حيث من المقرر أن تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحا، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهرا pic.twitter.com/8yyKR8wjvo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 26, 2020

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