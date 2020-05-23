مدارس خاصة تعتزم تخريج طلابها «عن بُعد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تتجه مدارس خاصة لإقامة حفلات تخرج طلابها عن بعد، حيث أصبحت مراسم الاحتفالات أمراً صعب التنفيذ، في وقت يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأكدت إدارات مدرسية أن إقامة حفلات التخرج عن بعد سترسم الفرحة على وجوه الطلبة، حيث سيتيح الحفل لهم لقاء أصدقائهم من الصفوف الأخرى، ولقاء المعلمين والمعلمات، والهيئات الإدارية، كما أنها ستشعر الخريجين بدخولهم على مرحلة تعليمية جديدة، وفي وقت أوضحت فيه مدارس أنها ستنفذ تلك الاحتفالات بعد عودة الدراسة بشكلها الطبيعي.

وقالت غدير أبو شمط مديرة مدرسة الخليج الوطنية، إن المدرسة خططت لعمل حفل افتراضي لطلبة مرحلة رياض الأطفال والصف الثاني عشر الشهر المقبل، لاستكمال فرحة أولياء الأمور والطلبة بعد 12 سنة من الدراسة، ونضع في الحسبان الاحتفال بهم بالطريقة التقليدية بعدما تعود الأمور إلى طبيعتها.

وأكدت أن مشاركة الطلبة تلك اللحظات تحديداً تعود بالنفع وبالإيجاب على مسيرتهم التعليمية، وتبقى في ذاكرتهم، وسيتم تكريم الأوائل بشكل افتراضي، وتسليم شهادات للخريجين.

واعتبر الدكتور ماهر حطاب نائب مدير مدرسة منارة الشارقة، أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة جعلت تنفيذ المبادرات ميسراً، وتساعد على الاستلهام في تنفيذ الممارسات التي يمكن أن تعود بالنفع على الطالب سواء من الجانب النفسي أو الدراسي، لذلك تدرس مدرسته تنفيذ حفل تخرج «عن بعد» لإسعاد طلبة وأسرهم.

وقالت الخبيرة التربوية نورة سيف المهيري: إن اتجاه المدارس إلى تنظيم حفلات تخرج افتراضية بديلة عن الاحتفالات التقليدية التي كانت تشكل أعباء مادية على أولياء الأمور هو وسيلة تبعث الفرحة في نفوس الطلبة وأولياء أمورهم بعد 12 سنة دراسة.

ولفتت إلى أن هناك عدة طرق يمكن للمدارس اتباعها للاحتفال مع طلابها، وذلك بعدما شددت وزارة التربية والتعليم على إدارات المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة كافة بعدم مطالبة أو تحميل ذوي الطلبة أي تكاليف مالية لإقامة حفلات التخرج التي تقيمها المدارس مع نهاية كل عام دراسي، ومنها بث فيديو يضم صوراً لجميع الطلاب الخريجين، على مواقع التواصل الاجتماعي للمدرسة أو عمل حفل تخرج افتراضي في مسرح المدرسة.

وفي السياق ذاته قال علي شبدار المدير الإقليمي لشركة زهو التكنولوجية المتخصصة في تطبيقات التعليم، إن الطريقة الأفضل لتنظيم حفلات التخرج، هي استخدام منصة موحدة لإدارة مثل هذه الأحداث، حيث تتيح خلق تجربة افتراضية انسيابية ومبسطة خلال مراسم التخرّج.

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