«التربية» ترفع أعداد المدارس المتضمنة مسار النخبة إلى 102

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قررت وزارة التربية والتعليم زيادة أعداد المدارس التي تضم مسار النخبة بحلول شهر سبتمبر من العام الدراسي 2020-2021م لتصل إلى 102 مدرسة موزعة على جميع أنحاء الدولة، ذلك نتيجة تزايد إقبال الطلبة على مسار النخبة، وحددت الوزارة 2 و 23 يونيو و 7 و 28 يوليو مواعيد لاختبارات القبول في المسار.



ويستهدف مسار النخبة الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر وتتيح الوزارة التسجيل حاليا في الصفوف من الخامس إلى التاسع ممن تنطبق عليهم الشروط.



ويعتبر مسار النخبة برنامج العلوم والرياضيات المتقدم (ASP) يقدم للطلاب الذين يدرسون في Elite Stream. ومعترف بها من قبل الجامعات في جميع أنحاء العالم كمعيار للتميز الأكاديمي، وحرصت الوزارة على توفير المعلمين الموهوبين من جميع أنحاء العالم إلى البلاد لتقديم الدروس ودعم الطلاب في تحقيق أفضل درجاتهم.



وقامت الوزارة بتطوير منهاج دراسي للطلاب المتفوقين أكاديمياً، كما تم تطوير ASP Elite Stream للطلاب المتميزين أكاديمياً من الصف 6 إلى الصف 12، ويركز منهج البرنامج على الرياضيات والعلوم ويدعمه عدد من التمارين، إلى جانب التجارب المعملية لتعزيز مهارات التفكير التحليلي والمنطقي بالإضافة إلى حل المشكلات العملي، ويعد برنامج ASP Elite Stream الطلاب الوطنيين للدراسات الجامعية والدراسات العليا، ليس فقط لتمرير السنة التأسيسية، ولكن أيضاً لتحقيق أعلى الدرجات بين أقرانهم.



شروط

وحددت الوزارة عدة شروط للقبول في البرنامج منها أن يكون الطالب من الجنسية الإماراتية أو الأم إماراتية، ويستوجب عليه اجتياز امتحان EmSAT باللغات العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وأن يكون حاصلاً على 80% في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في الصفوف 4-7، وأن يكون حاصلاً على 90% في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في الصف الثامن، واجتياز اختبار الدخول والمقابلة.

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