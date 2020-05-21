«السوربون أبوظبي» تُكافئ المتفوقين بمنحة التميز الأكاديمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن توفير المنح الدراسية للطلاب الجدد ذوي السجلات الأكاديمية الممتازة، في خطوة لإبراز قدراتهم الأكاديمية المُتميّزة في جامعة السوربون أبوظبي. وذلك تماشياً مع فلسفتها في توفير تعليمٍ على مستوى عالمي، يُشكّل حافزاً وعامل جذب للنخبة من الطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «يُشكل عدم الاستقرار المادي، تحدياً في الوقت الراهن، لذا، فإن هدفنا هو جعل التعليم متاحاً للطلاب الجامعيين ذوي الأداء الأكاديمي المتميز، وتحفيزهم على مواصلة تفوقهم وإبراز إمكاناتهم الاستثنائية المُميّزة».



وأوضحت أن الجامعة ستُقدّم منحاً أكاديمية للطلاب الجدد من ذوي السجلات الأكاديمية الممتازة، والذين يتمتّعون بمؤهلات تحددها الجامعة. سيكون الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالجامعة للدراسة، مؤهلين للحصول على منحة دراسية بنسبة 15 % على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول، وذلك استناداً إلى نتائجهم الأكاديمية المتميّزة في المدرسة الثانوية، واستيفائهم المعايير التي حددتها الجامعة.



وأضافت قائلة: «وفي حال تمكّنهم من الحفاظ على نتائجهم الأكاديمية المتميزة، فسيكونون في الفصل الدراسي الثاني، مؤهلين للحصول على نسبة تتراوح ما بين 25 % إلى 75 % من منحة التميز الأكاديمي. ويعتمد نظام المنح الدراسية على مدى التطور، حيث يتمّ تقديم المنح بشكل فصلي، اعتماداً على الأداء الأكاديمي للطلاب. كما يتمّ تطبيق الشروط والأحكام».

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