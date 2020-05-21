وزارة التربية: 2 يوليو نهاية دوام الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التقويم المدرسي لم يطرأ عليه أي تغير أو تعديل في إسدال الستار عن دوام الطلبة في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والحكومية، حيث ينتهي دوام الطلبة في 2 يوليو المقبل و 9 من الشهر ذاته للهيئات الأكاديمية، فيما حددت مدارس خاصة تقدم مناهج أجنبية مواعيد البث الأخير للحصص المباشرة من العام الدراسي الحالي، ومواعيد المشاريع البحثية والاختبارات القصيرة التي لا تتجاوز الـ 15 دقيقة. وأوضحت المدارس الخاصة أنها ملتزمة بأيام التمدرس المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووضعت ضمن خطتها إيقاف الحصص المباشرة للطلبة حتى يتمكن المعلمون من رصد درجات مشاركات الطلبة في الصفوف الافتراضية، ومتابعة المشاريع البحثية، مؤكدة أن الإفادات المدرسية الرسمية والنهائية لن يتم إصدارها إلا بعد اعتماد النتائج من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في أواخر شهر يونيو المقبل، على أن يستلم أولياء الأمور قريباً رابطاً إلكترونياً لطلب الإفادات المدرسية وطلبات النقل، وسيتم استلام جميع المستندات المطلوبة عبر «شبكة بيانات مغلقة» (بلوكشين).

وحددت المدارس يوم 3 يونيو آخر يوم في الحصص المباشرة للتعلم عن بعد لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، و18 من الشهر ذاته لطلبة صفوف الروضة وحتى الصف الرابع، كما حددت المدارس فترة مخصصة لاستقبال أسئلة أولياء الأمور وتقديم الارشادات لهم وللطلبة حول إتمام مشاريع البحث.

وأكدت إدارات المدارس أن مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، سوف تعتمد درجات نهاية العام لهم بمحصلة أعمال الطالب خلال العام الدراسي، كما ستعتزم المدارس توفير مجموعة أنشطة خلال عطلة الصيف.

وبالنسبة للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر سوف يخضعون لاختبارات تقييمية قصيرة ومنهم من سيكتفي بتقديم بحث وسيتم مناقشته في هذا البحث للوقوف على رصد الدرجات بالشكل الصحيح.

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