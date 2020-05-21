منحتان بحثيتان حول «كوفيد 19»

المصدر: عجمان – البيان

حصل كل من الدكتور شاهر المومني، عميد كلية الإنسانيات والعلوم في جامعة عجمان، والدكتور سمير بشير حديد، من قسم الرياضيات والعلوم بالكلية ذاتها، على منحتين بحثيتين من شركة مايكروسوفت كرصيد لمدة عام كامل للجامعة مقابل استخدامها لبرمجيات وبيانات وموارد أخرى لشركة مايكروسوف. حيث تقدم الدكتور المومني بمشروع يتعلق بالنمذجة الرياضية من خلال معرفة سلوك فيروس كورونا المستجد ومساره، ثم العمل على الحد من انتشاره ومحاصرته. أما مشروع الدكتور حديد فيتعلق بمعالجة صور الأشعة المقطعية المحوسبة أو التصوير الطبقي المحوري للرئة المصابة بالفيروس والعمل على تحديد المناطق المصابة بدقة من خلال صور ثلاثية الأبعاد .

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