طالبات جامعة عجمان يحصدن مراكز متقدمة في مسابقة T&P

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

فازت طالبات كلية العمارة والفنون والتصميم بجامعة عجمان، في النسخة الثانية من المسابقة التي نظمتها شركة T&P المعمارية العالمية، واشتركت فيها العديد من الجامعات على مستوى الدولة، لتحصل طالبات الجامعة على المركزين الأول والرابع. وطلب من المتسابقين تقديم أفكار معمارية لمركز استعلامات في المنطقة الأثرية في منطقة الجميرا – دبي، شريطة أن يربط التصميم بين الماضي العريق لدولة الإمارات وحاضرها، وأن تكون التصاميم المقدمة معاصرة وتستخدم أحدث التقنيات، دون التعدي أو العبث بالآثار الموجودة والحفاظ عليها.

متطلبات

وتمكنت الطالبات من تحقيق متطلبات المشروع، وتوفير حلول مختلفة للتحديات المتعلقة بالتصميم بطرق مبتكرة وحديثة. حيث قامت الطالبة زُها حسيني، الحاصلة على المركز الأول في المسابقة، بتوظيف الأراضي المحيطة بالمنطقة الأثرية في الجميرا، وكان هذا اختياراً موفقاً لم يسبق أن قام به الطلبة المشاركون، ما أثار إعجاب لجنة التحكيم في المسابقة.

وأما الطالبة ندى زهير، والحاصلة على المركز الرابع في المسابقة، فاستطاعت أن تُقنع لجنة التحكيم بفكرة الأشكال المنحنية الموزعة على قطعة الأرض المختارة، وبقدرتها على الربط بين تلك المباني، حيث كان المشروع وظيفياً وعملياً بالرغم من الأشكال غير المعتادة. وبذلك تمكنت الطالبتان من التغلب على تحديات هذه المسابقة بطرق فعالة وناجحة.

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