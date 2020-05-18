مركز دبي للتوحّد ينظم «محاضرة عن بُعد» لأهالي الطلبة

المصدر: دبي - البيان

نفذ مركز دبي للتوحّد محاضرة تثقيفية عن بُعد لأهالي الطلبة الملتحقين بالمركز بعنوان «النظام التعليمي الجديد.. الحاضر والمستقبل»، قدمها رئيس برنامج التوحّد للتعليم والتأهيل في المركز، نيكولاس أورلاند، أخصائي تحليل السلوك المعتمد من البورد الأمريكي.

وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور التي سلطت الضوء على أهمية التكيف مع نظام التعليم الجديد للبرامج التأهيلية، وعرضت الاستراتيجيات المساندة في حال عدم انسجام الطفل مع التغيير، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة للمركز للعام الدراسي 2020-2021 وتحديات تأثير العزل المنزلي في أسر المصابين بالتوحد بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد عضو مجلس إدارته: إن خطة المرحلة المقبلة تم إعدادها استعداداً للعام الدراسي القادم وسط توقعات بظهور نوع مختلف من النظام التعليمي والتأهيلي الذكي واختفاء النمط التقليدي تدريجياً في المستقبل وستتيح لطلبة المركز الحصول على الخدمات التربوية والتأهيلية في بيئة تعليمية آمنة سواء في الفصل أو المنزل، كما تضمن توفير الآليات والتسهيلات التي تكفل تقديم تجربة تعلم ذكية نوعية تحقق الأهداف المرجوة منها وتتضمن تقليل ساعات الدوام الدراسي للطلبة في المركز، ومنع الأنشطة الجماعية لأكثر من أربعة طلبة.

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