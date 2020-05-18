جامعة أبوظبي تطوّر نموذجاً لواقي الوجه الطبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انضمت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي إلى جهود مواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19»، حيث عملت جنباً إلى جنب مع مستشفيات أبوظبي لتصميم وإنتاج أكثر من 1000 طوق خاص بواقي الوجه الطبي باستخدام طابعات الجامعة ثلاثية الأبعاد في غضون يومين فقط.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار حرصها على دعم جهود قطاع الرعاية الصحية في الدولة للحد من انتشار الفيروس، طورت جامعة أبوظبي نموذجاً لواقي الوجه الطبي ليتم تقديمه للمستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة. وأكدت الجامعة نجاح أعضاء الهيئة التدريسية في التوصل إلى تصميم معدل للواقي عبر قص مادة «بي إي تي» بالليزر ليكون أكثر راحة عند استخدامه.

وتم ذلك في وقت قياسي، حيث قام فريق جامعة أبوظبي في غضون يومين فقط بوضع تصميم جديد تم استيحاؤه من التصميم المعروف بهدف معالجة مشكلتي الحفاظ على الراحة مع طول الاستخدام وزيادة سرعة الإنتاج والتجميع، مشيرة إلى أنه تمت تجربة 8 تصاميم قبل اعتماد التصميم النهائي للواقي.

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